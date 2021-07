Karolína Plísková heeft dinsdag voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van Wimbledon gehaald. De Tsjechische rekende in de kwartfinales in twee sets af met de Zwitserse Viktorija Golubic.

De 29-jarige Plísková had maar één uur en 21 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 66 van de wereldranglijst. De mondiale nummer dertien won beide sets overtuigend met 6-2.

Plísková had al een persoonlijk record gebroken door de kwartfinales op Wimbledon te halen. Op alle andere Grand Slam-toernooien was ze al wel tot de laatste acht gekomen.

Ze won nog nooit een major. In 2016 haalde ze wel de finale van de US Open, maar daarin verloor ze van Angelique Kerber.

Plísková neemt het in de halve finales op Wimbledon op tegen de winnaar van de partij tussen Ons Jabeur en Aryna Sabalenka. Beiden stonden net als Plísková nog nooit in de finale op Wimbledon.

Later op de dag komen ook Ashleigh Barty en Angelique Kerber in actie. Zij zijn van de overgebleven speelsters de enigen die eerder in de finale op Wimbledon stonden. Barty speelt tegen Ajla Tomljanovic en Kerber neemt het op tegen Karolína Muchová.