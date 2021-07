Ashleigh Barty heeft dinsdag door een eenvoudige zege de halve finales van Wimbledon bereikt. De Australische nummer één van de wereld won binnen twee sets van landgenoot Ajla Tomljanovic. Ook Karolína Plísková, Aryna Sabalenka en oud-winnares Angelique Kerber voegden zich bij de laatste vier in Londen.

Barty kwam op centercourt geen moment in de problemen tegen Tomljanovic, de nummer 75 van de wereld. De partij van één uur en zes minuten eindigde in 6-1 en 6-3.

Bij het tweede matchpoint was het raak voor Barty, die voor het eerst in de halve finales op Wimbledon staat. In het dubbelspel stond ze in 2013 wel al eens in de eindstrijd, die ze samen met landgenoot Casey Dellacqua van Peng Shaui en Hsieh Su-wei verloor.

Barty neemt het in de halve finale op tegen Kerber, die Muchová eerder op de dag naar huis stuurde. De als 25e geplaatste Duitse was haar Tsjechische tegenstander met 6-2 en 6-3 de baas.

De 33-jarige Kerber won Wimbledon drie jaar geleden, maar haar prestaties op de Grand Slam-toernooien vielen de afgelopen jaren tegen. Eerder dit jaar verloor ze zowel op de Australian Open als op Roland Garros in de openingsronde.

Sabalenka en Plísková voor het eerst naar laatste vier

Sabalenka en Plísková voegden zich eerder op dinsdag bij de laatste vier van Wimbledon. Sabalenka had maar één uur en dertien minuten nodig om zich te ontdoen van de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 24 van de wereldranglijst. Sabalenka won na twee sets: 6-4 en 6-3.

Met haar tweesetter gaf Sabalenka een goed vervolg aan het beste Grand Slam-toernooi uit haar loopbaan. De 23-jarige Belarussische staat al enkele jaren in de top tien van de wereldranglijst, maar op de vier grootste toernooien wilde het tot nu steeds maar niet lukken.

Ook Plísková - de tegenstander van Sabalenka in de halve finales - voegde zich voor het eerst bij de laatste vier op Wimbledon. De mondiale nummer dertien won beide sets met 6-2.

Plísková won nog nooit een major, maar haalde in 2016 wel de finale van de US Open. Daarin verloor ze van Kerber. De Tsjechische heeft nu op elk Grand Slam-toernooi een keer de laatste vier bereikt.

De halve finales van Wimbledon staan donderdag op het programma in Londen. Woensdag spelen de mannen hun kwartfinale.