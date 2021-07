Roger Federer en Novak Djokovic zijn er erg blij mee dat ze op Wimbledon voor steeds vollere tribunes spelen. Beide topspelers merken dat de aanwezigheid van veel toeschouwers hun spel ten goede komt.

In de achtste finales waren de tribunes van baan 1 en het centercourt voor 75 procent gevuld. Vanaf de kwartfinales is zelfs een maximale bezettingsgraad toegestaan. Het is onderdeel van een test bij Britse evenementen.

"Het wordt geweldig om weer voor volledig bezette tribunes te spelen. Op Roland Garros speelde ik tijdens de avondsessie voor vijf mensen. Dat verschil is enorm", zei Federer maandag na zijn zege in drie sets op de Italiaan Lorenzo Sonego in de achtste finales.

"Ik denk er weleens aan wat een Wimbledon-titel voor me zou betekenen als er geen publiek bij zou zijn. Ik denk dat het 70 of 80 procent van de glans zou wegnemen. Natuurlijk ben je nog steeds de winnaar, maar het zou hoe dan ook anders voelen."

Federer hoopt dat de situatie zo blijft. "Dat geldt voor dit toernooi, maar bijvoorbeeld ook voor het EK of welk evenement dan ook. Laten we er in ieder geval van genieten, al ben ik me er ook van bewust dat we nog steeds in een bubbel zitten."

Novak Djokovic viert zijn overwinning op Christian Garín met het publiek. Novak Djokovic viert zijn overwinning op Christian Garín met het publiek. Foto: AFP

Djokovic voelt dat hij in het toernooi groeit

Ook bij het EK voetbal wordt geëxperimenteerd met goedgevulde tribunes. De Britse overheid gaf onlangs toestemming voor 60.000 toeschouwers bij de halve finales en de finale op Wembley, wat neerkomt op een bezettingsgraad van 75 procent.

Djokovic geniet op Wimbledon net als Federer van het publiek. "Ik ben blij dat ik in de kwartfinales sta, maar misschien nog wel blijer dat ik weer meer toeschouwers hier op het centercourt zie", zei de nummer één van de wereld na zijn zege op Cristian Garín uit Chili.

De aanwezigheid van de fans helpt Djokovic om in het toernooi te groeien. "Hoe verder ik in het toernooi kom, hoe zelfverzekerder ik word. Ik kijk uit naar mijn volgende partij."

Federer, die op zijn 21e Grand Slam-titel aast, staat in de kwartfinales tegenover Daniil Medvedev of Hubert Hurkacz, die hun achtstefinalepartij nog moeten afmaken. Negentienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic treft Márton Fucsovics.