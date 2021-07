Emma Raducanu heeft maandag tijdens haar partij tegen Ajla Tomljanovic in de achtste finales op Wimbledon geblesseerd opgegeven. De achttienjarige nummer 338 van de wereld was de revelatie van het toernooi door als jongste Britse in de Open Era (sinds 1968) de laatste zestien in Londen te bereiken.

Op een uitverkocht centercourt vroeg Raducanu bij een 0-3-achterstand in de tweede set een medische time-out aan. Ze bleef vervolgens met haar coach definitief in de kleedkamer achter. Het is niet duidelijk met wat voor een blessure ze kampt.

Toptalent Raducanu had de eerste set tegen Tomljanovic (WTA-75) al met 4-6 verloren en stevende af op een uitschakeling op Wimbledon, waar ze haar debuut op een Grand Slam-toernooi maakte. Ze kreeg een wildcard van de organisatie.

Raducanu verraste eerder vriend en vijand door de Russin Vitalia Diatchenko, de Tsjechische Markéta Vondrousová, de verliezend Roland Garros-finaliste van 2019, en de Roemeense Sorana Cîrstea zonder setverlies te verslaan.

Door het bereiken van de achtste finales op Wimbledon gaat Raducanu een forse sprong op de wereldranglijst maken. De dochter van een Chinese moeder en Roemeense vader zal na het Grand Slam-toernooi in Londen 163 plaatsen stijgen en de nieuwe nummer 175 van de wereld worden.

Tomljanovic neemt het in de kwartfinales op tegen Ashleigh Barty, de mondiale nummer één. Voor de 28-jarige tot Australische genaturaliseerde Kroatische is het haar beste resultaat ooit op een Grand Slam-toernooi.