Roger Federer heeft maandag voor de zevende keer op rij de kwartfinales op Wimbledon bereikt. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar rekende bij de laatste zestien zonder ook maar een set te verliezen af met de Italiaan Lorenzo Sonego.

De 39-jarige Federer had op het centercourt in Londen aanvankelijk nog veel moeite met de dertien jaar jongere Sonego, maar na het winnen van de eerste set (7-5) brak hij het verzet van de nummer 27 van de wereldranglijst. Het tweede bedrijf ging eenvoudig met 6-4 naar Federer, waarna de derde set al helemaal een gelopen race was: 6-2. Hij stond slechts twee uur en dertien minuten op de baan.

Federer neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de als tweede geplaatste Daniil Medvedev en Hubert Hurkacz. Die partij op baan 2 werd bij een stand van 2-1 in het voordeel van Medvedev stilgelegd vanwege de regen en wordt pas dinsdag hervat. Federer-Sonego kon wel doorgaan omdat op het centercourt het dak dichtgeschoven kon worden.

Het is voor de zevende keer op rij en voor de achttiende keer in totaal dat Federer de laatste acht op Wimbledon bereikt. Van die achttien keer won hij het Grand Slam-toernooi in Londen acht keer, waarmee hij recordhouder is. Met zijn 39 jaar is hij bovendien de oudste kwartfinalist op een Grand Slam sinds 1977.

Federer hoopte vooraf op Wimbledon zijn oude niveau te halen na lang blessureleed. Hij speelde vanwege een knieblessure vorig jaar na de Australian Open geen toernooi meer. Vorige maand was hij op Roland Garros voor het eerst weer actief op een major, maar hij gaf na het bereiken van de vierde ronde op om zich op Wimbledon te richten.

In Londen wil Federer bovendien het Grand Slam-record weer op zijn eigen naam zetten. Momenteel deelt hij met twintig titels het record met Rafael Nadal, die na de voor hem teleurstellend verlopen Roland Garros (uitschakeling in halve finale) niet van de partij is op Wimbledon. Novak Djokovic, die op negentien titels staat, bereikte eerder op de dag al de kwartfinales en is mogelijk pas in de finale de tegenstander van Federer.