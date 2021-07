Novak Djokovic heeft zich maandag zonder al te veel problemen geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De nummer één van de wereld is nu al achttien wedstrijden op rij ongeslagen op Grand Slams.

De 34-jarige Djokovic was op het centercourt in Londen veel te sterk voor de als zeventiende geplaatste gravelspecialist Cristian Garín uit Chili: 6-2, 6-4 en 6-2.

De Serviër schaarde zich voor de twaalfde keer in zijn carrière onder de laatste acht op Wimbledon. Op alle vier de Grand Slam-toernooien staat hij nu op precies vijftig kwartfinales.

Djokovic stond in de eerste set tegen Garín maar elf punten af, waardoor het na 23 minuten al 1-0 in sets stond. In het tweede bedrijf werd hij wat slordiger (dertien onnodige fouten), maar Garín profiteerde niet en was in de derde set weer kansloos.

De vijfvoudig Wimbledon-winnaar en titelverdediger, die dit jaar al de Australian Open en Roland Garros op zijn naam schreef, neemt het in de kwartfinales op tegen de ongeplaatste Hongaar Márton Fucsovics, die de als vijfde ingeschaalde Andrey Rublev verraste: 6-3, 4-6, 4-6, 6-0 en 6-3.

Shapovalov en Berrettini ook bij laatste acht

Denis Shapovalov staat pas voor de tweede keer bij de laatste acht van een Grand Slam. De als tiende geplaatste Canadees bereikte zijn eerste kwartfinale op Wimbledon door een overtuigende zege op de Spanjaard Roberto Bautista Agut, de nummer acht van de plaatsingslijst: 6-1, 6-3 en 7-5.

De 22-jarige Shapovalov treft in zijn volgende partij Karen Khachanov. De als 25e geplaatste Rus was in een slopend duel van bijna vier uur nipt te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda (ATP-50): 3-6, 6-4, 6-3, 5-7 en 10-8.

Matteo Berrettini had het een stuk makkelijker in de vierde ronde. De als zevende ingeschaalde Italiaan verloor maar acht games tegen de Belarus Ilya Ivashka: 6-4, 6-3 en 6-1.