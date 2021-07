Naomi Osaka is vol in voorbereiding voor de Olympische Spelen in eigen land. De Japanse zegt maandag dat ze in Tokio ook de persconferenties zal bijwonen.

Osaka zorgde eind mei voor een rel door voor aanvang van Roland Garros te melden dat ze niet met de media zou praten.

Na alle ophef besloot ze zich terug te trekken van het Grand Slam-toernooi in Parijs en meldde ze zich later ook af voor Wimbledon. Daarbij vertelde ze dat ze sinds haar gewonnen US Open-finale van 2018 met depressies en angstaanvallen kampt.

"Ik ben mezelf beetje bij beetje aan het voorbereiden zodat ik op mijn top kan zijn voor de Spelen", schrijft de 23-jarige tennisster in een bericht aan de Japanse zender NHK. "Ik zal naar persmomenten gaan, wel rekening houdend met mijn mentale gezondheid."

Osaka heeft de afgelopen weken veel tijd doorgebracht met haar familie en voelt zich "kalm en fris, zowel mentaal als fysiek".

De Spelen beginnen op 23 juli. Osaka is een van de bekendste Japanse olympiërs. "Ik ben er trots op dat ik als lid van het Japanse team in Tokio mag uitkomen."