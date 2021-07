Aryna Sabalenka heeft maandag voor het eerst de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi bereikt. De nummer vier van de wereld was in de vierde ronde van Wimbledon te sterk voor Elena Rybakina. Iga Swiatek werd uitgeschakeld door Ons Jabeur.

De 23-jarige Sabalenka won tien toernooien op de WTA Tour en staat al enkele jaren in de top tien van de wereldranglijst, maar op de vier grootste toernooien wilde het nog niet lukken.

Bij haar eerste dertien deelnames aan het hoofdtoernooi van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open kwam de Belarussische niet verder dan twee keer een plek in de vierde ronde (US Open van 2018 en Australian Open van dit jaar).

Maandag drong de als tweede geplaatste Sabalenka op Wimbledon dan eindelijk een keer door tot de laatste acht. Ze won in drie sets van de als achttiende ingeschaalde Rybakina, die vorige maand nog in de kwartfinales van Roland Garros stond: 6-3, 4-6 en 6-3.

Sabalenka legde zoals altijd veel risico in haar spel en dat leverde 31 onnodige fouten op, maar daar stonden 33 winners tegenover. Tot 3-3 in de derde set was het spannend, maar vervolgens pakte Sabalenka de laatste twaalf punten van de partij.

Deze 'tweener' kon Iga Swiatek niet aan de zege helpen op Ons Jabeur. Deze 'tweener' kon Iga Swiatek niet aan de zege helpen op Ons Jabeur. Foto: ANP

Jabeur voor tweede keer in Grand Slam-kwartfinale

Sabalenka neemt het in de kwartfinales op tegen Jabeur. De als 21e geplaatste Tunesische had ook drie sets nodig tegen Swiatek (7): 5-7, 6-1 en 6-1.

Swiatek won in 2020 Roland Garros, waar ze dit jaar tot de kwartfinales kwam. In haar enige optreden tot dusver op Wimbledon in 2018 sneuvelde ze in de eerste ronde.

Tegen Jabeur had de twintigjarige Poolse het al lastig in de eerste set, maar door vier games op rij te winnen pakte ze die alsnog met 7-5.

Jabeur won daarna de tweede set met 6-1 door drie breaks. Ook in de derde set ging de 26-jarige Tunesische zeer efficiënt om met haar kansen - ze benutte alle zeven breakpoints die ze in de partij kreeg - en na 1 uur en 41 minuten besliste ze het duel op haar eerste matchpoint.