Ashleigh Barty heeft zich maandag ten koste van Roland Garros-winnares Barbora Krejcíková geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Aryna Sabalenka, Ons Jabeur en Karolína Plísková bereikten net als Barty voor het eerst de laatste acht in Londen.

Barty maakte op baan 1 een einde aan een zegereeks van vijftien partijen van Krejcíková. De nummer één van de wereld was met 7-5 en 6-3 te sterk voor de Tsjechische.

De 25-jarige Krejcíková stond tot twee maanden geleden vooral bekend als dubbelspeelster. Sindsdien won ze verrassend het toernooi van Straatsburg en Roland Garros, maar maandag leed ze voor het eerst sinds 13 mei een nederlaag.

Barty kwam bij haar vorige vier deelnames aan Wimbledon niet verder dan een plek in de vierde ronde. Ze neemt het in de kwartfinales op tegen de jonge Britse Emma Raducanu of de Australische Ajla Tomljanovic.

Aryna Sabalenka kent eindelijk een doorbraak op een Grand Slam. Foto: ANP

Sabalenka eindelijk in kwartfinales Grand Slam

Er waren op de altijd drukke tweede maandag van Wimbledon veel primeurs in het vrouwentoernooi. Sabalenka (WTA-4) drong bij haar veertiende poging eindelijk door tot de kwartfinales van een Grand Slam door met 6-3, 4-6 en 6-3 te winnen van de als achttiende geplaatste Elena Rybakina.

De 23-jarige Sabalenka won tien toernooien op de WTA Tour en staat al enkele jaren in de top tien van de wereldranglijst, maar op de vier grootste toernooien wilde het steeds maar niet lukken. Ze had tot maandag twee keer een plek in de vierde ronde (US Open van 2018 en Australian Open van dit jaar) als beste resultaat staan.

De Belarussische neemt het bij de laatste acht op tegen de als 21e geplaatste Ons Jabeur, die ook drie sets nodig had tegen Iga Swiatek (7): 5-7, 6-1 en 6-1.

De 26-jarige Tunesische staat voor de tweede keer in de kwartfinales van een Grand Slam, na de Australian Open van 2020. Op Wimbledon kwam ze tot dit jaar nooit verder dan de tweede ronde.

Karolína Plísková bereikte eveneens voor het eerst de laatste acht in Londen. De als achtste geplaatste Tsjechische, die nog wacht op haar eerste Grand Slam-titel, was in vijf kwartier klaar met Liudmila Samsonova (WTA-65) uit Rusland: 6-2 en 6-3.