Roger Federer is onderdeel van de Zwitserse ploeg die maandag is bevestigd voor de Olympische Spelen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zou eigenlijk pas later een beslissing nemen over zijn deelname in Tokio.

Federer, die momenteel actief is op Wimbledon, is een van de 116 Zwitsers die op de definitieve lijst staan. Dat lijkt erop te duiden dat de tennislegende 'gewoon' naar Japan afreist.

In de aanloop naar zijn 22e Wimbledon-deelname liet Federer nog weten dat hij na het Grand Slam-toernooi zou bepalen of hij aan de Spelen zou meedoen. Hij sukkelde de laatste jaren met een knieblessure en zei eerst te willen afwachten hoe hij er fysiek voor staat.

Federer was er in 2000, 2004, 2008 en 2012 al bij op de Olympische Spelen. In 2012 pakte hij in Londen olympisch zilver, nadat hij vier jaar eerder in Peking de titel in het dubbelspel had veroverd.

Op Wimbledon is Federer inmiddels doorgedrongen tot de vierde ronde, waarin de Italiaan Lorenzo Sonego maandagavond zijn tegenstander is. De Zwitser aast op zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij mederecordhouder Rafael Nadal weer achter zich zou laten.

In 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 was Federer de beste op Wimbledon. Sinds de eindzege in 2017 won hij alleen in 2018 nog een Grand Slam-toernooi door de Australian Open op zijn naam te schrijven.