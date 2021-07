Jelena Ostapenko en Ajla Tomljanovic hebben het zaterdag tijdens hun derderondepartij op Wimbledon flink met elkaar aan de stok gekregen. Tomljanovic, die de verhitte ontmoeting in drie sets won, beschuldigde Ostapenko ervan dat ze in de laatste set een blessure fakete.

De 24-jarige Ostapenko werd op 0-3 op love gebroken na een frustrerende game en vroeg vervolgens een medische time-out aan. Tomljanovic zei geïrriteerd tegen de umpire dat ze niet geloofde dat de Letse serieus ergens last van had. Ze wekte daarmee de woede van Ostapenko, die de Australische "heel respectloos" noemde.

Na het laatste punt van de driesetter (4-6, 6-4 en 6-2) bedankte Tomljanovic eerst uitgebreid het publiek voordat ze richting Ostapenko liep. De twee schudden elkaar wel de hand, maar Ostapenko beet haar opponente toe dat haar gedrag "vreselijk" was en dat Tomljanovic "geen enkel respect" toonde.

Op de persconferentie ging de verhitte clash tussen de twee nog even verder. "Ten eerste kan ze niks over mij zeggen. Ze weet niks over mijn blessure, tenzij ze met mijn dokter heeft gepraat. Daarnaast vond ik het heel, heel erg respectloos dat ze er vraagtekens bij zette, want elke tennisser kan geblesseerd raken", zei Ostapenko.

Jelena Ostapenko vroeg in de derde set een medische time-out aan, tot grote woede van Ajla Tomljanovic. Foto: AFP

'Lachwekkend dat ze me respectloos noemde'

Nadat de Roland Garros-winnares van 2017 haar zegje had gedaan in de perszaal, nam Tomljanovic het woord. De nummer 75 van de wereld blijft erbij dat Ostapenko niet echt geblesseerd was en heeft geen goed woord over voor het gedrag van de mondiale nummer 34.

"Ik heb tegen veel tennissters gespeeld en ik weet wanneer iemand geblesseerd is en wanneer dat niet zo is. Dat ze me aan het einde van de wedstrijd ook nog eens respectloos noemde, is lachwekkend", aldus de 28-jarige Tomljanovic.

"In mijn ogen is dit schandelijk gedrag van nota bene een Grand Slam-winnares. Er zijn kinderen die naar haar opkijken en die zien nu dit. Het spijt me zeer, maar als ze echt geblesseerd was geweest, had ze er een stuk beter op kunnen reageren."

Tomljanovic neemt het in de vierde ronde op tegen revelatie Emma Raducanu en zal dan hoe dan ook niet de steun hebben van het Engelse publiek. De achttienjarige Raducanu bereikte als jongste Britse tennisster in de Open Era (sinds mei 1968) de laatste zestien op Wimbledon.