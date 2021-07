Roger Federer heeft een uitstekend gevoel overgehouden aan zijn derderondepartij op Wimbledon tegen de Brit Cameron Norrie. De 39-jarige Zwitser is vooral blij dat hij zaterdag de hele wedstrijd rustig bleef tegen de nummer 34 van de wereld.

"Ik ben vooral te spreken over mijn uitstekende houding. Die is in de afgelopen weken en maanden sterk verbeterd. Dit was misschien wel de eerste keer dat ik me echt ontspannen voelde op de baan", zei Federer na zijn gewonnen viersetter (6-4, 6-4, 5-7 en 6-4) op zijn persconferentie in Londen.

"Bij alles wat ik deed, was ik rustig. Ik bleef ook kalm bij tegenslagen en toen ik foute keuzes maakte. Ik schudde negatieve gedachtes van me af en dacht: het gaat goed, ik moet gewoon zo doorgaan. Alleen het grote plaatje telt."

Federer kwam in zijn openingspartij tegen Adrian Mannarino nog met de schrik vrij - de Fransman gaf voor het begin van de beslissende vijfde set geblesseerd op - maar lijkt nu zijn momentum te hebben gevonden. De achtvoudig Wimbledon-winnaar verloor geen set tegen Richard Gasquet en maakte ook tegen Norrie overwegend een prima indruk.

"Ik was tijdens de hele wedstrijd extreem kalm en had op één game na het gevoel dat ik écht een goede wedstrijd speelde. Norrie is geen speler die een keer een goede dag kan hebben, hij is gewoon écht goed. Daarom ben ik zo tevreden dat ik in de vierde set overeind wist te blijven", aldus Federer.

Roger Federer houdt een uitstekend gevoel over aan zijn derderondepartij op Wimbledon. Roger Federer houdt een uitstekend gevoel over aan zijn derderondepartij op Wimbledon. Foto: Getty Images

Federer begrijpt twijfels Murray over toekomst

De kans is aanwezig dat Federer voor de laatste keer meedoet aan Wimbledon, al laat de twintigvoudig Grand Slam-winnaar weinig los over zijn toekomstplannen. De huidige nummer acht van de wereld kan zich wel inleven in Andy Murray, die na zijn kansloze verlies tegen Denis Shapovalov in de derde ronde hardop twijfels uitsprak of hij nog wel een vervolg moet geven aan zijn loopbaan.

"Ik weet precies wat er door hem heen gaat en waar hij vandaan komt", aldus Federer over Murray, die sinds zijn zware heupoperatie in 2019 nog ver verwijderd is van zijn oude niveau. "Andy heeft ook een moeilijke periode achter de rug waarin hij niet veel wedstrijden heeft kunnen spelen. Het is begrijpelijk dat hij vraagtekens heeft, maar hij mag heel erg trots zijn op zichzelf."

"Alle tennissers hebben bewondering voor wat Andy heeft moeten doorstaan. Hij had geen simpele knieblessure, zoals andere spelers soms hebben. Iedereen hoopt dat hij door blijft gaan, maar het belangrijkste is dat hij daar zelf ook achter staat. Hij moet wel fit zijn."

Federer bereikte door zijn zege op Norrie voor de achttiende keer de vierde ronde op Wimbledon en treft Lorenzo Sonego voor een plek bij de laatste acht. 'King Roger' haalde bij de vorige editie in 2019 de finale, maar ging ondanks twee matchpoints ten onder tegen Novak Djokovic.