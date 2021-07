Coco Gauff zegt dat ze sinds haar plotselinge doorbraak in 2019 veel heeft gehad aan advies van de voormalige first lady Michelle Obama. Het Amerikaanse toptalent bereikte twee jaar geleden op vijftienjarige leeftijd de achtste finales van Wimbledon en evenaarde die prestatie zaterdag.

"Ik heb veel goede adviezen gekregen de afgelopen jaren en een van deze kwam van mevrouw Obama. Ze vertelde me dat het prima is om soms 'nee' te zeggen als er veel van me wordt gevraagd", zei de nu zeventienjarige Gauff op de persconferentie na haar overwinning op Kaja Juvan in de derde ronde (6-3 en 6-3).

"Na Wimbledon in 2019 kreeg ik van alle kanten verzoeken en ik had al snel door dat ik het allemaal niet bij kon benen. Ik ging van iemand die niemand kende naar iemand waar iedereen iets van wilde. Het advies van mevrouw Obama heeft me op het mentale en emotionele vlak heel erg geholpen."

Gauff plaatste zich in 2019 als jongste qualifier ooit voor het hoofdschema van Wimbledon. De Amerikaanse, die tussen haar kwalificatiewedstrijden door een scheikunde-examen aflegde, was twee jaar geleden op weg naar de vierde ronde te sterk voor onder anderen vijfvoudig Wimbledon-kampioen Venus Williams.

Na haar doorbraak deed Gauff ook aan de andere drie Grand Slam-toernooien mee, veroverde ze twee WTA-titels, steeg ze naar de 23e positie op de wereldranglijst en haalde ze dit jaar de kwartfinales op Roland Garros. In de vierde ronde van Wimbledon wacht Gauff een krachtmeting met Angelique Kerber, de winnares van 2018.

"Het is duidelijk dat zij weet wat je moet laten zien op dit niveau", aldus Gauff. "Ze had laatst ook een geweldige week in Duitsland (Kerber won daar een WTA 250-toernooi, red.). Ik ga gewoon vrijuit spelen, want ik voel geen enkele druk. Mijn vader vertelde me al dat ik mijn resultaat uit 2019 heb geëvenaard, dus ik kan nu alleen nog maar vrijer op de baan staan."