Roger Federer heeft zaterdag voor de achttiende keer de vierde ronde op Wimbledon bereikt. De Zwitser was op het gras in Londen in vier sets te sterk voor Cameron Norrie, de nummer 34 van de wereld. Ook Alexander Zverev en Matteo Berrettini wonnen hun derderondepartij.

De 39-jarige Federer had in de eerste twee sets aan één break genoeg en gaf het derde bedrijf wat knullig uit handen, maar besliste het duel alsnog in de vierde set: 6-4, 6-4 en 5-7 en 6-4. Voor een plek in de kwartfinales speelt Federer tegen Lorenzo Sonego (ATP-27).

Federer maakte in de eerste sets een prima indruk. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar gaf in de eerste set geen breekkans weg en sloeg bij 3-3 zelf toe op de service van Norrie. In het tweede bedrijf kreeg Norrie bij een 1-0-voorsprong wel twee breakkansen, maar die benutte hij niet. Een game later brak Federer wel.

Ook die break was genoeg voor Federer om de set binnen te halen. De nummer acht van de wereld kreeg in het derde bedrijf nog voldoende weerstand van Norrie en gaf de set door een belabberde servicegame op 5-6 uit handen. Federer liet in de game daarvoor zelf nog twee breakkansen onbenut.

In de vierde set werd het een echt gevecht. Federer brak bij 2-2, maar gaf die voorsprong een game later weer weg. Norrie kreeg echter steeds meer moeite op zijn eigen service en moest bij 4-4 weer een break incasseren. Federer serveerde de partij vervolgens uit.

Ook Zverev en Berrettini verder

Zverev en Berrettini, respectievelijk de nummers zes en negen van de wereld, staan eveneens in de vierde ronde. De Duitser won in vier sets van Taylor Fritz (6-7 (3), 6-4, 6-3 en 7-6 (4)), terwijl de Italiaan in drie sets te sterk was voor Aljaz Bedene: 6-4, 6-4 en 6-4.

Nick Kyrgios moest opgeven in zijn partij tegen Félix Auger-Aliassime. De Australiër had te veel last van een buikspierblessure. Kyrgios won de eerste set nog wel met 6-2, maar moest de tweede set met 6-1 aan Auger-Aliassime laten.

In de vierde ronde treffen Zverev en Auger-Aliassime elkaar. Berrettini, die in de vorige ronde nog van Botic van de Zandschulp won, neemt het dan op tegen Ilya Ivashka uit Belarus.