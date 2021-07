Emma Raducanu heeft zaterdag voor een stunt gezorgd door de achtste finales van Wimbledon te bereiken. De achttienjarige revelatie, de nummer 338 van de wereld, is de jongste Britse tennisster in de Open Era (sinds mei 1968) die daarin slaagt. Ook Ashleigh Barty, Coco Gauff en Angelique Kerber staan in de vierde ronde.

Raducanu was op baan 1 in twee sets te sterk voor Sorana Cîrstea, de nummer 45 van de wereld: 6-3 en 7-5. De Britse sloeg dertig winners en dwong liefst vijftien breakpoints af op de service van de Roemeense, waarvan ze er slechts vier benutte.

Het is voor het eerst dat Raducanu meedoet aan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. Het toptalent kreeg een wildcard van de organisatie en was in de eerste rondes al zonder setverlies te sterk voor de Russin Vitalia Diatchenko en de Tsjechische Markéta Vondrousová, de verliezend Roland Garros-finaliste van 2019.

In de vierde ronde wacht Raducanu een krachtmeting met de Kroatische Ajla Tomljanovic, die in drie sets afrekende met Jelena Ostapenko: 4-6, 6-4 en 6-2. Tomljanovic won bij een stand van 4-4 in de tweede set zes games op rij.

Emma Raducanu kan amper geloven dat ze de vierde ronde op Wimbledon heeft gehaald. Foto: Getty Images

Mondiale nummer één Barty zonder setverlies verder

Barty bereikte voor de tweede keer in haar loopbaan de vierde ronde op Wimbledon. De Australische nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor Katerina Siniaková: 6-3 en 7-5. Voor een plek in de kwartfinales speelt Barty tegen Barbora Krejcíková, die onlangs Roland Garros op haar naam schreef.

In de eerste set kreeg Barty de eerste kansen op een break, maar pas bij 3-2 wist ze de service van Siniaková af te pakken. De Tsjechische had een game later de kans om terug te slaan, maar dat lukte niet, waarna de Australische de set binnenhaalde. In het tweede bedrijf kwam Siniaková nog wel terug van 3-0 tot 5-5, maar Barty sloeg daarna alsnog toe.

Ook Gauff voegde zich bij de laatste zestien. De pas zeventienjarige Amerikaanse was met 6-3 en 6-3 te sterk voor de Sloveense Kaja Juvan. Gauff schreef in 2019 historie door op vijftienjarige leeftijd bij haar Grand Slam-debuut de achtste finales van Wimbledon te halen. Nu evenaart ze die prestatie dus.

Kerber en Karolína Muchová bereikten eveneens de vierde ronde. Kerber, de Wimbledon-winnares van 2018, was in drie sets te sterk voor Aliaksandra Sasnovich. Muchová had twee sets nodig om verliezend Roland Garros-finaliste Anastasia Pavlyuchenkova te verslaan: 7-5 en 6-3.