Andy Murray heeft vrijdagavond na zijn kansloze uitschakeling in de derde ronde van Wimbledon hardop twijfels uitgesproken over het vervolg van zijn loopbaan. De Schot weet niet of hij het nog de moeite waard vindt om op de huidige voet verder te gaan.

"Ik heb in de afgelopen drie maanden zoveel werk verricht en toch speel ik uiteindelijk niet hoe ik zou willen. Een deel van mij zegt: is dat het nog wel de moeite waard?", vroeg Murray zich volgens de BBC hardop af na zijn verloren driesetter tegen de Canadees Denis Shapovalov.

"Pas als mijn team en ik een manier kunnen vinden waarbij ik een bepaalde periode structureel op de baan kan staan en genoeg kan trainen om het tegen deze gasten op te nemen, kunnen we het hebben over wat ik in de toekomst ga doen."

De 34-jarige Murray liet zich begin 2019 opereren aan zijn heup en maakte later dat jaar zijn rentree, maar is nog altijd aan het kwakkelen. Zijn oude topvorm is ver uit zicht en misschien wel voor altijd buiten bereik, al was hij op Wimbledon op de goede weg door zich achtereenvolgens te ontdoen van Nikoloz Basilashvili en qualifier Oscar Otte.

Andy Murray kreeg een staande ovatie toen hij het heilige gras van Wimbledon verliet. Foto: AFP

'Ik heb het gevoel dat ik veel beter kan'

Tegen Shapovalov had Murray echter geen schijn van kans. De nummer twaalf van de wereld sloeg 45 winners en gunde zijn Schotse opponent slechts acht games (6-4, 6-2 en 6-2), waardoor er na ruim 2,5 uur spelen een ruw einde kwam aan het Wimbledon-avontuur van Murray.

"Ik verwacht of zeg niet dat ik Denis zou kunnen verslaan, want hij is een geweldige speler. Maar om tegen zulke goede tennissers op te kunnen, moet ik hoe dan ook mijn beste spel laten zien. En ik heb het gevoel dat ik veel beter kan", baalde Murray.

"Het was op sommige vlakken echt een goede, maar ook een frustrerende week. Ik heb twee lange wedstrijden gespeeld en dat is meer dan ik de afgelopen zes maanden heb kunnen doen. Fysiek ben ik er nog niet. Als je er zoveel werkt in stopt en dan op deze manier verliest, is dat pittig."