Voor Kiki Bertens is haar laatste deelname aan Wimbledon definitief voorbij. De Wateringse verloor vrijdag ook meteen in het gemengd dubbelspel, nadat ze eerder al in zowel het enkelspel als het vrouwendubbelspel in de eerste ronde had verloren.

De 29-jarige Bertens ging met haar landgenoot Matwé Middelkoop in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel in drie sets onderuit tegen Matthew Ebden en Samantha Stosur uit Australië: 6-7 (3), 7-5 en 3-6.

Een dag eerder strandde de Nederlandse samen met haar landgenote Lesley Pattinama-Kerkhove ook al in de eerste ronde van het vrouwendubbelspel. Dinsdag werd ze in het enkelspel eveneens in de openingsronde uitgeschakeld. Daarin was ze niet opgewassen tegen het negentienjarige Oekraïense talent Marta Kostyuk.

Bertens is bezig aan haar afscheidstournee. De huidige nummer 21 van de wereld kan het leven als topsporter niet meer opbrengen en maakte eerder deze maand bekend dat ze na dit seizoen stopt.

Mogelijk is Wimbledon het laatste Grand Slam-toernooi voor Bertens, want het is wegens haar zwakke achillespees nog onduidelijk of ze later dit jaar meedoet aan de US Open. Ze speelt eerst nog op de Olympische Spelen.

Als Bertens besluit de US Open te laten schieten, dan speelt ze in Tokio de laatste partij uit haar loopbaan. Daarin stond ze op haar top op de vierde plaats van de wereldranglijst. Ze veroverde tien titels op de WTA Tour.