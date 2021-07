Andy Murray is vrijdag kansloos uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. De tweevoudig winnaar van het toernooi moest in drie sets buigen voor Denis Shapovalov. Eerder op de avond won Novak Djokovic wél, wat hem een fraaie mijlpaal opleverde.

Murray had zich in de eerste twee rondes langs Nikoloz Basilashvili en Oscar Otte geknokt, maar kwam er tegen de als tiende geplaatste Shapovalov niet aan te pas. Het werd 6-4, 6-2 en 6-2.

In de afgelopen jaren kampte Murray met veel fysieke problemen, vooral aan zijn heup. De 34-jarige Schot was er voor het eerst sinds 2017 weer bij op Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat hij in 2013 en 2016 won.

Het is pas de tweede keer dat Murray in de derde ronde van Wimbledon blijft steken. De enige andere keer was in 2005, tijdens zijn eerste jaar als prof. Sindsdien haalde hij in elf deelnames steeds minstens de vierde ronde.

De 22-jarige Shapovalov staat in de volgende ronde voor een pittige uitdaging. Hij treft Roberto Bautista Agut, de Spaanse nummer acht van de wereld.

Djokovic staat ook op Wimbledon op 75 zeges

De 34-jarige Djokovic was met 6-4, 6-3 en 7-6 (7) te sterk voor de zes jaar jongere Amerikaan Denis Kudla, die op de wereldranglijst de 114e positie bezet. De titelverdediger besliste de partij na twee uur en negentien minuten op zijn tweede matchpoint.

Zijn overwinning leverde Djokovic een fraaie statistiek op. Hij mag zich de eerste man noemen met minstens 75 overwinningen op ieder Grand Slam-toernooi: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

Kudla gaf zich tegen Djokovic ondanks een 2-0-achterstand in sets niet gewonnen en nam in de derde set zelfs een 3-0-voorsprong, maar de Servische nummer één van de wereld raakte niet van slag. Hij werkte in de tiebreak een setpunt weg en sloeg vervolgens zelf toe.

In de achtste finales speelt Djokovic, die op zijn negentiende Grand Slam-titel en zijn zesde eindzege op Wimbledon aast, tegen de Chileen Cristian Garín. De nummer zeventien van de plaatsingslijst klopte eerder op de dag de Spanjaard Pedro Martínez: 6-4, 6-3, 4-6 en 6-4.

Schwartzman strandt in derde ronde

De als negende geplaatste Schwartzman slaagde er niet in om de vierde ronde te bereiken. De Argentijn ging met 3-6, 3-6, 7-6 (6) en 4-6 onderuit tegen de Hongaar Márton Fucsovics.

In zijn volgende partij treft Fucsovics opnieuw een speler uit de top tien van de plaatsingslijst: de als vijfde gerangschikte Andrey Rublev. De Rus zette de Italiaan Fabio Fognini met 6-3, 5-7, 6-4 en 6-2 opzij.