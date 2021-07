Novak Djokovic heeft zich vrijdag geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De nummer één van de wereld rekende in drie sets af met de Amerikaanse qualifier Denis Kudla. Voor Diego Schwartzman viel het doek.

De 34-jarige Djokovic was met 6-4, 6-3 en 7-6 (7) te sterk voor de 6 jaar jongere Kudla, die op de wereldranglijst de 114e positie bezet. De titelverdediger besliste de partij na twee uur en negentien minuten op zijn tweede matchpoint.

In de eerste set had Djokovic voldoende aan één break, waarna Kudla in het tweede bedrijf een vroege break achterstand meteen ongedaan maakte. Een game later leverde de Amerikaan opnieuw zijn service in en wist hij zich niet meer terug te knokken.

Ondanks de 2-0-achterstand in sets gaf Kudla zich nog niet gewonnen. In de derde set nam hij zelfs een 3-0-voorsprong. Djokovic raakte niet van slag en dwong een tiebreak af, waarin hij een setpunt wegwerkte en aan het langste eind trok.

In de achtste finales neemt Djokovic het op tegen de Chileen Cristian Garín. De nummer zeventien van de plaatsingslijst klopte eerder op de dag de Spanjaard Pedro Martínez: 6-4, 6-3, 4-6 en 6-4.

Djokovic jaagt op Wimbledon op zijn negentiende Grand Slam-titel, waarmee hij nog één major verwijderd is van het record van Rafael Nadal en Roger Federer. De Serviër triomfeerde al vijf keer in Londen.

Diego Schwartzman verloor van de Hongaar Martón Fucsovics. Foto: EPA

Schwartzman strandt in derde ronde

De als negende geplaatste Schwartzman slaagde er niet in om de vierde ronde te bereiken. De Argentijn ging met 3-6, 3-6, 7-6 (6) en 4-6 onderuit tegen de Hongaar Márton Fucsovics.

In zijn volgende partij treft Fucsovics opnieuw een speler uit de top tien van de plaatsingslijst: de als vijfde gerangschikte Andrey Rublev. De Rus zette de Italiaan Fabio Fognini met 6-3, 5-7, 6-4 en 6-2 opzij.

Ook Roberto Bautista Agut, de mondiale nummer tien, schaarde zich bij de laatste zestien. De Spanjaard ontdeed zich met 7-5, 6-1 en 7-6 (4) van de Duitser Dominik Köpfer en speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Andy Murray en de Canadees Denis Shapovalov.