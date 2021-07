Roger Federer is te spreken over zijn fitheid in de gewonnen partij tegen Richard Gasquet. De Zwitser versloeg de Fransman donderdag in de tweede ronde van Wimbledon op overtuigende wijze in drie sets.

De 39-jarige Federer speelde donderdag pas zijn tiende wedstrijd in dik een jaar tijd en zijn derde partij op gras sinds Wimbledon 2019. "Maar ik ben zeer tevreden over mijn fitheid", aldus de achtvoudig toernooiwinnaar na de partij tegen Gasquet.

"Wat dit voor de komende tijd betekent kan ik niet zeggen, aangezien ik de laatste tijd niet veel heb gespeeld", vervolgde hij. Federer maakte in maart in Doha zijn rentree, nadat hij zich vorig jaar twee keer moest laten opereren aan zijn knie. "Maar ik heb nu wel het gevoel dat ik steeds beter in mijn ritme kom."

Federer had tegen Gasquet in de eerste set een tiebreak nodig, waarna hij de tweede set (6-1) en derde set (6-4) eenvoudiger naar zich toetrok. "Het begin was moeizaam, de tweede set heel goed en in de derde was ik net iets beter. Dit is al met al een mooie stap vooruit."

De 39-jarige Federer is de oudste tennisser in 46 jaar die de derde ronde op Wimbledon bereikt. De Australiër Ken Rosewall presteerde dat in 1975 op veertigjarige leeftijd.

Roger Federer mag zich opmaken voor de derde ronde op Wimbledon. Foto: Getty Images

Federer over volgende tegenstander: 'Hij moet eruit en ik moet door'

Federer mag zich nu opmaken voor een duel met Cameron Norrie, de nummer 34 van de ATP-ranking. Alleen Stéfanos Tsitsipás (39) en Andrey Rublev (33) wonnen dit jaar meer wedstrijden dan de Brit (29).

"Hij heeft een geweldig jaar achter de rug en gaat daar op Wimbledon mee door. Maar nu is het genoeg geweest. Hij moet eruit en ik moet door", aldus Federer met een glimlach tegen de BBC.

De derderondepartij tussen Federer en Norrie staat voor vrijdag op het programma.