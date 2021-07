Botic van de Zandschulp vindt dat er meer in had gezeten in zijn tweederondepartij tegen Matteo Berrettini op Wimbledon. De Veenendaler verloor donderdag in drie sets van de nummer negen van de wereld.

"Ik vind dat ik mezelf tekort heb gedaan, want ik heb mijn kansen gehad", baalde Van de Zandschulp na zijn nederlaag. "Ik wil niet zeggen dat ik had moeten winnen, maar misschien had ik wel één of twee sets moeten winnen. Ik moet hiervan leren."

De mondiale nummer 139 ging met 3-6, 4-6 en 6-7 (4) onderuit tegen Berrettini. Ondanks het grote verschil in ranking, merkte de Nederlander dat hij de Italiaan goed partij kon bieden.

"In de rally's viel het best mee qua snelheid", zei hij. "Af en toe vond ik zelfs dat ik daarin beter was. Ik probeerde ook steeds het initiatief te nemen. Maar hij serveerde heel goed en daar had ik het moeilijk mee."

'Plaats in top honderd is mijn volgende doel'

Van de Zandschulp maakte zijn debuut op Wimbledon en zegt vooral veel te hebben geleerd. "Dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik echt op gras speel. Het was een mooie ervaring en ik heb meer vertrouwen in mijn eigen spel gekregen. De puzzelstukjes vallen steeds beter in elkaar."

Aan het einde van het jaar hoopt hij in de top honderd van de wereldranglijst te staan, zodat hij rechtstreeks wordt toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open. "Een plaats in de top honderd is mijn volgende doel. Lastig, maar ik denk dat het kan."

Eerst moet Van de Zandschulp zich weer op Challenger-toernooien richten, zoals later deze maand in Amersfoort. "Ik vind het niet erg om weer op dat niveau te moeten spelen, want ik ben niet anders gewend."