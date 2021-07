Voor Kiki Bertens zit haar laatste deelname aan Wimbledon erop. Na haar vroegtijdige uitschakeling in het enkelspel werd de Wateringse donderdag ook in het dubbelspel al in de eerste ronde uitgeschakeld.

De 29-jarige Bertens verloor met haar landgenote Lesley Pattinama-Kerkhove in drie sets van de Française Elixane Lechemia en de Amerikaanse Ingrid Neel: 1-6, 6-3, 4-6.

Dinsdag strandde Bertens ook in het enkelspel op Wimbledon in de eerste ronde. Ze was niet opgewassen tegen het negentienjarige Oekraïense talent Marta Kostyuk.

Bertens is bezig aan haar afscheidstournee. De huidige nummer 21 van de wereld kan het leven als topsporter niet meer opbrengen en maakte eerder deze maand bekend dat ze na dit seizoen stopt.

Mogelijk was Wimbledon het laatste Grand Slam-toernooi voor Bertens, want het is wegens haar zwakke achillespees nog onduidelijk of ze later dit jaar aan de US Open meedoet. Ze speelt eerst nog op de Olympische Spelen. Als ze besluit om de US Open te laten schieten, dan speelt ze in Tokio de laatste partij uit haar loopbaan.

Rus en Haase wel verder in dubbelspel

Arantxa Rus bereikte wel de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Met haar Slowaakse partner Viktória Kuzmová klopte de Nederlandse het Britse koppel Naomi Broady en Joady Burrgate met 6-2 en 7-6 (3). In het enkelspel verloor Rus net als Bertens in de eerste ronde.

Bij de mannen drong Robin Haase eveneens door tot de tweede ronde van het dubbelspel. De Hagenaar, die zich niet had gekwalificeerd voor het enkelspel, versloeg met de Kazach Andrey Golubev het Braziliaans-Mexicaanse duo Marcelo Demoliner en Santiago González met 6-7 (6), 6-4 en 6-4.