Botic van de Zandschulp is donderdag uitgeschakeld op Wimbledon. De Veenendaalse debutant hield in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in Londen lang gelijke tred met Matteo Berrettini, maar hij verloor alsnog in drie sets.

De 25-jarige Van de Zandschulp kon in alle sets lang mee met de nummer negen van de wereld en hij kreeg zelfs negen breakkansen en twee setpunten, maar op de beslissende momenten sloeg de Italiaan met zijn kiezelharde service genadeloos toe. Hij won de eerste twee sets met een break voorsprong en pakte de derde set via een tiebreak: 3-6, 4-6 en 6-7 (4).

Door de uitschakeling komt er een einde aan het verrassende verblijf van Van de Zandschulp op Wimbledon. De Nederlander werd aanvankelijk uitgeschakeld in de derde kwalificatieronde, maar kreeg door de afmelding van Dominic Thiem als lucky loser toch een toegangsbewijs voor het hoofdtoernooi. Hij versloeg vervolgens de Fransman Grégoire Barrère in vier sets in de eerste ronde.

Dankzij het bereiken van de tweede ronde is Van de Zandschulp de nieuwe mondiale nummer 132. De Veenendaler, die dit jaar ook al het hoofdtoernooi op Roland Garros (tweede ronde) en de Australian Open (eerste ronde) haalde, stond nog nooit zo hoog op de wereldranglijst. Bovendien strijkt hij ruim 200.000 euro aan prijzengeld op in Londen.

Met de eliminatie van Van de Zandschulp zijn alle Nederlandse tennissers uitgeschakeld in het enkelspel op Wimbledon. Bij de mannen strandde Tallon Griekspoor in de eerste ronde, terwijl Kiki Bertens en Arantxa Rus bij de vrouwen ook al onderuitgingen in hun eerste partij. Lesley Pattinama-Kerkhove werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld door tweevoudig Wimbledon-kampioen Garbiñe Muguruza.

Botic van de Zandschulp hield lang gelijke tred met Matteo Berrettini. Botic van de Zandschulp hield lang gelijke tred met Matteo Berrettini. Foto: ANP

Van de Zandschulp verrassend sterk

Op baan 3 op Wimbledon Park hield Van de Zandschulp zijn zenuwen goed in bedwang en kwam hij uitstekend uit de startblokken tegen Berrettini. De Veenendaler stond weliswaar voortdurend onder druk van de Italiaanse nummer negen van de wereldranglijst, maar hij hield zich knap staande en kreeg in de eerste set zelfs vier breakkansen. Die liet hij allemaal onbenut, waarna Berrettini met zijn service toesloeg (3-6).

Breakkansen kreeg Van de Zandschulp niet in de tweede set. Berrettini haalde zijn punten redelijk eenvoudig binnen, terwijl de nummer 139 van de wereldranglijst liefst vijftien onnodige fouten sloeg en daardoor geen vuist kon maken. Van de Zandschulp verloor zijn opslagbeurt op 4-3 en kon die achterstand in het tweede bedrijf niet meer wegwerken.

In de derde set liet de debutant het beste van zijn spel zien en dwong hij Berrettini tot het uiterste om de punten binnen te halen. Van de Zandschulp kreeg op 4-3 weer drie breakkansen, maar de Italiaan werkte ze allemaal weg, waarna Van de Zandschulp op 5-4 zelfs twee setpunten kreeg. Ook die waren niet aan de Nederlander besteed.

In de beslissende tiebreak forceerde Berrettini met zijn service al snel een minibreak, maar Van de Zandschulp poetste die fraai weg. De Nederlander sloeg de bal vervolgens in het net en zag Berrettini uitlopen naar 7-4, waardoor hij met opgeheven hoofd het toernooi kon verlaten.