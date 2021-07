Alexander Zverev heeft ook in zijn tweede partij op Wimbledon geen set verloren. De nummer vier van de plaatsingslijst versloeg de Amerikaan Tennys Sandgren in een uur en drie kwartier met 7-5, 6-2 en 6-3.

Zverev, die in de eerste ronde afrekende met de Nederlandse qualifier Tallon Griekspoor (6-3, 6-4 en 6-1), serveerde ijzersterk tegen Sandgren.

De nummer 68 van de wereld pakte in de hele partij maar twaalf punten in de opslaggames van Zverev en kreeg maar één breakpunt. Dat werd weggeslagen door de Duitser, die zelf vijf breaks forceerde.

De 24-jarige Zverev treft in de derde ronde weer een Amerikaan: Taylor Fritz of Steve Johnson. De finalist van de US Open van vorig jaar kwam op het heilige gras in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde.