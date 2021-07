Daniil Medvedev heeft op overtuigende wijze de derde ronde van Wimbledon bereikt. De nummer twee van de wereld zette het Spaanse talent Carlos Alcaraz in drie sets opzij: 6-4, 6-1 en 6-2. Ook Alexander Zverev won zijn tweede partij op het Londense gras eenvoudig.

De 25-jarige Medvedev nam in alle drie de sets meteen een break voorsprong tegen de achttienjarige Alcaraz, de mondiale nummer 75. De Rus besliste de partij in iets meer dan anderhalf uur.

In zijn volgende partij neemt Medvedev het mogelijk op tegen Marin Cilic, die in 2017 nog de finale van Wimbledon bereikte. De Kroaat moet dan wel eerst de Fransman Benjamin Bonzi verslaan.

Mocht Medvedev zich voor de vierde ronde van Wimbledon plaatsen, dan zet hij zijn beste prestatie op het Grand Slam-toernooi in Londen neer. Hij kwam bij zijn drie vorige deelnames niet verder dan de derde ronde.

Alexander Zverev rekende simpel af met de Amerikaan Tennys Sandgren. Foto: ANP

Zverev blijft opnieuw zonder setverlies

Zverev bleef ook in de tweede ronde zonder setverlies. De nummer vier van de plaatsingslijst, die in de eerste ronde afrekende met de Nederlandse qualifier Tallon Griekspoor, versloeg de Amerikaan Tennys Sandgren in een uur en drie kwartier met 7-5, 6-2 en 6-3.

De nummer 68 van de wereld pakte in de hele partij maar twaalf punten in de opslaggames van Zverev en kreeg maar één breakkans. Die werd weggewerkt door de Duitser, die zelf vijf breaks forceerde.

De 24-jarige Zverev treft in de derde ronde weer een Amerikaan: Taylor Fritz of Steve Johnson. De finalist van de US Open van vorig jaar kwam op het heilige gras in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde.