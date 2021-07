Roger Federer heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De 39-jarige Zwitser rekende donderdag in drie sets af met Richard Gasquet: 7-6 (1), 6-1 en 6-4. Ook Daniil Medvedev en Alexander Zverev bereikten probleemloos de derde ronde.

Federer, als zesde geplaatst in Londen, had het alleen in de eerste set lastig met de 35-jarige Gasquet, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 56e plaats. In de tiebreak trok hij wel simpel aan het langste eind.

Nadat de twintigvoudig Grand Slam-winnaar het tweede bedrijf in 27 minuten naar zich toe had getrokken, had hij in de derde set voldoende aan één break. Hij maakte het karwei binnen twee uur af op zijn tweede matchpoint.

In de derde ronde speelt Federer, die in zijn eersterondepartij nog twee sets verloor tegen de Fransman Adrian Mannarion, tegen de Brit Cameron Norrie, de nummer 29 van de plaatsingslijst.

Federer schreef Wimbledon in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 op zijn naam. Bij de laatste editie in 2019 verloor hij in de finale in een thriller van Novak Djokovic.

Daniil Medvedev rekende eenvoudig af met het Spaanse talent Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev rekende eenvoudig af met het Spaanse talent Carlos Alcaraz. Foto: AFP

Medvedev en Zverev probleemloos verder

De 25-jarige Medvedev was met 6-4, 6-1 en 6-2 te sterk voor het Spaanse talent Carlos Alcaraz. De Rus nam in alle drie de sets meteen een break voorsprong tegen de achttienjarige Alcaraz, de mondiale nummer 75. Hij besliste de partij in iets meer dan anderhalf uur.

In zijn volgende partij neemt Medvedev het mogelijk op tegen Marin Cilic, die in 2017 nog de finale van Wimbledon bereikte. De Kroaat moet dan wel eerst de Fransman Benjamin Bonzi verslaan. Mocht Medvedev zich voor de vierde ronde van Wimbledon plaatsen, dan zet hij zijn beste prestatie op het Grand Slam-toernooi in Londen neer.

De 24-jarige Zverev bleef ook in de tweede ronde zonder setverlies. De nummer vier van de plaatsingslijst, die in de eerste ronde afrekende met de Nederlandse qualifier Tallon Griekspoor, versloeg de Amerikaan Tennys Sandgren in een uur en drie kwartier met 7-5, 6-2 en 6-3.

De nummer 68 van de wereld pakte in de hele partij maar twaalf punten in de opslaggames van Zverev en kreeg maar één breakkans. Die werd weggewerkt door de Duitser, die zelf vijf breaks forceerde. Zverev treft in de derde ronde weer een Amerikaan: Taylor Fritz. De finalist van de US Open van vorig jaar kwam op het heilige gras in Londen nog nooit verder dan de vierde ronde.