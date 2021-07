Elina Svitolina is donderdag al in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als derde geplaatste Oekraïense liet zich verrassen door de Poolse Magda Linette: 3-6 en 4-6. De mondiale nummer één Ashleigh Barty bereikte wel de derde ronde, al ging dat moeizaam.

De 26-jarige Svitolina nam weliswaar meteen een break voorsprong tegen Linette (WTA-44), maar verloor vervolgens vier games op rij. Die achterstand maakte ze niet meer ongedaan, waarna ze in de tweede set bij een stand van 4-4 haar service inleverde en vervolgens geen punt meer pakte.

Svitolina haalde bij de vorige editie van Wimbledon nog de halve finales. Bij haar zes eerdere deelnames aan het Grand Slam-toernooi in Londen kwam de nummer vijf van de wereld nooit verder dan de vierde ronde.

De 25-jarige Barty verloor liefst drie servicegames aan de Russische Anna Blinkova, maar won alsnog in twee sets: 6-4 en 6-3. De Australiër ging belabberd van start en verloor gelijk haar eerste opslag aan de nummer 89 van de wereldranglijst. Ze herpakte zich wel direct en won de eerste set.

Ook in het tweede bedrijf ging het bepaald niet van harte bij Barty, die in totaal liefst 9 dubbele en 33 onnodige fouten sloeg. Ze nam een break voorsprong, maar Blinkova kwam terug tot 2-2. Vervolgens trok ze de set met twee breaks voorsprong naar zich toe.

Barty, die dinsdag in haar openingspartij al een set moest afstaan aan Carla Suárez Navarro, won Wimbledon nog nooit. Voor de Roland Garros-winnares van 2019 is de vierde ronde in 2019 haar beste prestatie in Londen. Voor een plaats in de derde ronde neemt ze het vrijdag op tegen Katerina Siniaková (WTA-64).

Ashleigh Barty had de nodige moeite met Anna Blinkova. Ashleigh Barty had de nodige moeite met Anna Blinkova. Foto: Getty Images

Krejcíková simpel door in Londen

Eerder op de dag bereikte Krejcíková zonder al te veel problemen de derde ronde op Wimbledon. De winnares van Roland Garros rekende in tachtig minuten af met Andrea Petkovic: 7-5 en 6-4.

De als veertiende geplaatste Krejcíková won haar eersterondepartij ook al op overtuigende wijze, door in twee sets van Clara Tauson uit Denemarken te winnen. In de derde ronde neemt Krejcíková het op tegen Marta Kostyuk of Anastasija Sevastova.

Bij de vrouwen zijn er in het enkelspel geen Nederlandse tennissters meer actief. Lesley Pattinama-Kerkhove verloor woensdag in de tweede ronde in twee sets van oud-winnares Garbiñe Muguruza: 1-6 en 4-6. Kiki Bertens ging dinsdag al roemloos ten onder tegen Kostyuk, terwijl Arantxa Rus kansloos was tegen Maria Sakkari.