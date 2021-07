Barbora Krejcíková heeft donderdag zonder al te veel problemen de derde ronde op Wimbledon bereikt. De winnares van Roland Garros rekende in tachtig minuten af met Andrea Petkovic: 7-5 en 6-4.

De als veertiende geplaatste Krejcíková won haar eersterondepartij ook al op overtuigende wijze door in twee sets van Clara Tauson uit Denemarken te winnen. In de derde ronde neemt Krejcíková het op tegen Marta Kostyuk of Anastasija Sevastova.

Ook Anastasia Pavlyuchenkova bereikte eenvoudig de derde ronde in Londen. De verliezend finaliste op Roland Garros won in twee sets van Kristýna Plísková: 6-3 en 6-3. Pavlyuchenkova treft in haar volgende wedstrijd Karolína Muchová of Camila Giorgi.

Bij de vrouwen zijn er in het enkelspel geen Nederlandse tennissters meer actief. Lesley Pattinama-Kerkhove verloor woensdag in de tweede ronde in twee sets van oud-winnares Garbiñe Muguruza: 1-6 en 4-6.

Kiki Bertens ging dinsdag al roemloos ten onder tegen Kostyuk, terwijl Arantxa Rus kansloos was tegen Maria Sakkari.

Bij de mannen is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander. De Veenendaler rekende woensdag af met Grégoire Barrère en neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Matteo Berrettini, de nummer negen van de wereldranglijst.