Andy Murray heeft woensdag diep moeten gaan om de derde ronde op Wimbledon te moeten bereiken. De tweevoudig Wimbledon-kampioen voltooide een comeback in een zinderende avondpartij tegen Oscar Otte en won in vijf sets van de Duitse qualifier.

De 34-jarige Murray had liefst 3 uur en 50 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 151 van de wereldranglijst. Nadat de Schot de eerste set nog met 6-3 had gewonnen, herpakte Otte zich en trok hij de tweede en derde set (allebei met 4-6) naar zich toe. In die derde set gleed de drievoudig Grand Slam-winnaar nog uit en kwam hij pijnlijk ten val, maar hij kon zijn strijd vervolgen.

Bij een 2-2 stand in de vierde set werd de partij onderbroken omdat het dak op het centercourt moest worden gesloten vanwege de invallende duisternis en die noodgedwongen pauze deed Murray goed. Onder het kunstlicht brak hij Otte direct en bracht hij de score weer in evenwicht door de vierde set met 6-4 te veroveren.

In de vijfde en beslissende set was Murray op een kolkend centercourt een klasse apart voor Otte. Hij pakte gelijk een break voorsprong en maakte geen fout op weg naar zijn tweede zege op Wimbledon Park: 6-2. In de volgende ronde treft hij Denis Shapovalov, de Canadese nummer twaalf van de wereldranglijst.

Voor Murray is het bereiken van de derde ronde zijn beste prestatie op een Grand Slam sinds de kwartfinale op Wimbledon in 2017, het laatste jaar waarin hij op heilige gras in Londen stond. Begin 2019 liet hij zich opereren aan een slepende heupblessure, waarna hij ruim acht maanden uitgeschakeld was. Met een kunstheup kwam hij vooralsnog niet in de buurt van zijn oude vorm.

Murray, die Wimbledon in 2013 en 2016 won, maakte door zijn revalidatie een vrije val op de ranglijst. De voormalige nummer één van de wereld bezet momenteel de 118e plaats op de wereldranglijst en is met een wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi op Wimbledon.