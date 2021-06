Lesley Pattinama-Kerkhove is woensdag uitgeschakeld op Wimbledon. De Zeeuwse verloor in de tweede ronde in twee sets van oud-winnares Garbiñe Muguruza: 1-6, 4-6.

De 29-jarige Pattinama-Kerkhove begon dramatisch aan haar partij op baan drie en verloor gelijk haar eerste servicegame aan de Spaanse nummer twaalf van de wereld. Muguruza liep daarop uit naar 1-4, waarna ze de Nederlandse voor de tweede keer brak en de set met 1-6 won.

Pattinama-Kerkhove herpakte zich in de tweede set en kwam zelfs op een break voorsprong, maar Muguruza maakte de 4-2 al gelijk ongedaan. Na de 4-4 was de mondiale nummer 174 niet meer opgewassen tegen de Wimbledon-kampioen van 2017.

Pattinama-Kerkhove bereikte voor de tweede keer in haar loopbaan het hoofdtoernooi op Wimbledon en verraste in de eerste ronde door Svetlana Kuznetsova (WTA-40) te verslaan. Ze was in twee sets te sterk (6-3, 6-3) voor de 36-jarige Russische oud-winnares van Roland Garros (2009) en de US Open (2004). Na afloop noemde Pattinama-Kerkhove dat de mooiste zege in haar loopbaan.

Pattinama-Kerkhove in actie op baan drie tegen Garbiñe Muguruza. Pattinama-Kerkhove in actie op baan drie tegen Garbiñe Muguruza. Foto: ANP

Beste Grand Slam-prestatie ooit voor Pattinama-Kerkhove

Met het bereiken van de tweede ronde noteerde Pattinama-Kerkhove haar beste prestatie op een Grand Slam. Bij haar twee eerdere deelnames aan een Grand Slam (Wimbledon in 2019 en de US Open in 2017) was de eerste ronde steeds haar eindstation.

Door de uitschakeling van Pattinama-Kerkhove zijn alle Nederlandse tennissters uitgeschakeld in het enkelspel op Wimbledon. Kiki Bertens, die aandachtig toeschouwer was bij de partij van Pattinama-Kerkhove, ging dinsdag roemloos ten onder tegen Marta Kostyuk, terwijl Arantxa Rus kansloos was tegen Maria Sakkari.

Bij de mannen is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander. De Veenendaler rekende eerder op de dag af met Grégoire Barrère en neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Matteo Berrettini, de nummer negen van de wereldranglijst.