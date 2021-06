Sofia Kenin is woensdag al in de tweede ronde op Wimbledon uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Amerikaanse ging kansloos ten onder tegen haar landgenote Madison Brengle. Elina Svitolina en Aryna Sabalenka, de mondiale nummers drie en vier, gingen wel naar de derde ronde in Londen.

De 22-jarige Kenin speelde een belabberde partij tegen Brengle en was al na 47 minuten klaar op baan twee. Nadat ze liefst vier keer gebroken werd in de openingsset, die ze met 2-6 verloor, ging het in de tweede set ook helemaal mis tegen de nummer 82 van de wereldranglijst: 4-6.

Kenin reikte nooit verder dan de tweede ronde op Wimbledon. De nummer zes van de wereld was succesvoller op andere toernooien: in 2020 won ze de Australian Open en later in dat jaar reikte ze tot de finale op Roland Garros. Haar eindzege in Melbourne is tot dusver de enige Grand Slam-titel in haar loopbaan.

Door de uitschakeling van Kenin zijn er nog maar vier toptienspelers actief op Wimbledon: Ashleigh Barty, Sabalenka, Svitolina en Iga Swiatek. Naomi Osaka en Simona Halep ontbreken in Londen.

Osaka is nog niet toe aan wedstrijden na haar veelbesproken mediaboycot en afzegging op Roland Garros, terwijl Halep geblesseerd is. Zevenvoudig Wimbledon-kampioen Serena Williams gaf dinsdag met een blessure op in haar openingspartij tegen Aliaksandra Sasnovich.

Ook haar zus Venus Williams ligt uit het toernooi. De 41-jarige Amerikaanse, die Wimbledon vijf keer won, verloor in twee sets kansloos van de Tunesische Ons Jabeur: 5-7, 0-6. Williams schreef al geschiedenis door voor de negentigste keer mee te doen aan een Grand Slam-toernooi, meer dan wie dan ook in het open tijdperk (sinds mei 1968).

Aryna Sabalenka moest diep gaan om de derde ronde op Wimbledon te bereiken. Aryna Sabalenka moest diep gaan om de derde ronde op Wimbledon te bereiken. Foto: Getty Images

Sabalenka met veel pijn en moeite door

Sabalenka bereikte met veel pijn en moeite de derde ronde op Wimbledon. De als tweede geplaatste Belarussische had drie sets nodig om zich van de Britse Katie Boulter te ontdoen.

De 23-jarige Sabalenka verloor de eerste set met 6-4 van de nummer 219 van de wereldranglijst, waarna ze zich oprichtte en de daaropvolgende sets met 6-3 won. Op haar eerste matchpoint sloeg ze toe.

Sabalenka reikte op een Grand Slam nooit verder dan de vierde ronde. Met het bereiken van de derde ronde noteerde ze haar beste prestatie op Wimbledon. Ze kwam tot dusver nooit verder dan de tweede ronde in Londen.

Ook de als derde geplaatste Elina Svitolina had drie sets nodig om zich te ontdoen van haar Belgische tegenstander Alison Van Uytvanck. De Oekraïense, die bij de laatste editie van Wimbledon in 2019 tot de halve finales kwam, won de eerste set met 6-3, maar was vervolgens kansloos in de tweede set (2-6). Uiteindelijk won ze de derde en beslissende set met 6-3.