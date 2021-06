Aryna Sabalenka heeft woensdag met veel pijn en moeite de derde ronde op Wimbledon bereikt. De als tweede geplaatste Belarussische had drie sets nodig om zich van de Britse Katie Boulter te ontdoen.

De 23-jarige Sabalenka verloor de eerste set met 6-4 van de nummer 219 van de wereldranglijst, waarna ze zich oprichtte en de daaropvolgende sets met 6-3 won. Op haar eerste matchpoint sloeg ze toe.

Sabalenka is door de afzeggingen van Naomi Osaka en Simona Halep als tweede geplaatst in Londen. Ze neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van de partij tussen de Russische Ekaterina Alexandrova en de Colombiaanse qualifier María Camila Osorio Serrano. Die wedstrijd is nog bezig.

Sabalenka reikte op een Grand Slam nooit verder dan de vierde ronde. Met het bereiken van de derde ronde noteerde ze haar beste prestatie op Wimbledon. Ze kwam tot dusver nooit verder dan de tweede ronde in Londen.

Ook de als derde geplaatste Elina Svitolina had drie sets nodig om zich te ontdoen van haar Belgische tegenstander Alison Van Uytvanck. De Oekraïense, die bij de laatste editie van Wimbledon in 2019 tot de halve finales kwam, won de eerste set met 6-3, maar was vervolgens kansloos in de tweede set (2-6). Uiteindelijk won ze de derde en beslissende set met 6-3.

Serena Williams is al uitgeschakeld het vrouwentoernooi. De zevenvoudig Wimbledon-kampioen gaf dinsdag geblesseerd op in haar openingspartij tegen Aliaksandra Sasnovich. Haar zus Venus Williams, die Wimbledon vijf keer won, is nog wel actief in Londen en neemt het later op de avond op tegen de Tunesische Ons Jabeur.