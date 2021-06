Botic van de Zandschulp voelt zich steeds vertrouwder met het spelen van de Grand Slams. De Veenendaler won woensdag op Wimbledon net als op Roland Garros zijn eerste partij, terwijl hij begin dit jaar nog onwennig opende op de Australian Open.

"In Australië was ik best wel zenuwachtig, want het was de eerste keer in het hoofdtoernooi. Maar ik merk dat ik op Roland Garros en nu op Wimbledon veel vrijer aan de wedstrijden begon", aldus Van de Zandschulp, de mondiale nummer 139. "Ik raak nu een beetje gewend aan wedstrijden om best-of-five-sets; na het verlies van een set is er nog geen man overboord."

Tegen de Fransman Grégoire Barrère had Van de Zandschulp bij zijn eerste partij ooit op het park van Wimbledon het betere van het spel: 6-2, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (3). In de vierde set verzuimde hij bij 5-4 de partij uit te serveren, maar in de tiebreak maakte hij het op knappe wijze af.

"Toen het 5-5 werd, wist ik dat ik dat ik nog steeds goed in de wedstrijd zat en ik had het gevoel dat ik veel gevaarlijker was. Ik had het betere van het spel en dat je het niet uitserveert, overkomt iedereen weleens."

De 25-jarige Van de Zandschulp werd als lucky loser toegelaten na de afzegging van Dominic Thiem. "Ik hoorde het tien minuten na mijn verlies in de laatste ronde van de kwalificaties. Vier spelers dongen mee en ik kwam eruit. Daar moet je een beetje geluk mee hebben." Ook met de loting trof Van de Zandschulp het: Barrère is de nummer 131 van de wereld.

In de volgende ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini. "Ik verwacht dat hij goed zal serveren en voor zijn forehand zal gaan. Die is erg sterk. Bovendien heeft hij veel gevoel aan het net", aldus Van de Zandschulp, die weinig ervaring heeft op gras. "Eigenlijk is dit de eerste keer dat ik écht op gras speel. Elke wedstrijd helpt om er weer beter aan te wennen en beter te bewegen."