Novak Djokovic heeft woensdag met speels gemak de derde ronde op Wimbledon bereikt. De Servische nummer één van de wereld was in een herhaling van de finale van 2018 in drie sets te sterk voor Kevin Anderson.

De 34-jarige Djokovic maakte een foutloze indruk tegen de één jaar oudere Anderson. Waar hij in de eerste ronde nog een set verloor tegen de Brit Jack Draper (ATP-253), was de Serviër dit keer vanaf het begin bij de les en sloeg hij slechts zes onnodige fouten op het centercourt in Londen.

Nadat Djokovic de eerste set met 6-3 won, etaleerde hij zijn klasse in de tweede set door de Zuid-Afrikaan twee keer te breken (6-3). Vervolgens ging de de derde set ook vrij eenvoudig naar de winnaar van de laatste editie van Roland Garros: 6-3.

In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen de winnaar van de partij tussen de qualifier Dennis Kudla uit de Verenigde Staten en de Italiaan Andreas Seppi. Die wedstrijd staat later op de dag op het programma.

Djokovic jaagt op Wimbledon op zijn negentiende Grand Slam-titel, waarmee hij nog één major verwijderd is van het record van Rafael Nadal en Roger Federer. De Serviër won al vijf keer in Londen. De titel van 2018 veroverde hij door in de finale af te rekenen met Anderson: 6-2, 6-2, 7-6 (3).

Nadal ontbreekt in Londen, omdat hij na de verloren Roland Garros-finale tegen Djokovic een rustperiode heeft ingelast. Federer ontsnapte dinsdag aan uitschakeling tegen Adrian Mannarino en staat in de tweede ronde.