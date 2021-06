Botic van de Zandschulp heeft woensdag zijn debuut op Wimbledon opgeluisterd met een zege in de eerste ronde. De Veenendaler, die als lucky loser mag meedoen aan het toernooi, won in vier sets van de Fransman Grégoire Barrère.

Van de Zandschulp had op baan 7 zo'n 2,5 uur nodig om zich te ontdoen van de speler die acht plekken hoger dan hij staat op de wereldranglijst (139 om 131). De setstanden waren 6-2, 6-7 (4), 6-1 en 7-6 (3).

De 25-jarige Van de Zandschulp werd vorige week uitgeschakeld in de derde ronde van de kwalificaties, maar door de afmelding van de Oostenrijker Dominic Thiem mocht hij alsnog zijn opwachting maken in het hoofdtoernooi van Wimbledon.

Van de Zandschulp speelde eerder dit jaar bij de Australian Open voor het eerst op een Grand Slam. Toen strandde hij meteen in de eerste ronde, maar begin deze maand bereikte hij wel de tweede ronde op Roland Garros.

Grégoire Barrère moet alle zeilen bijzetten om een punt van Botic van de Zandschulp te voorkomen. Foto: AFP

Van de Zandschulp haalt constant niveau

Tegen Barrère toonde Van de Zandschulp zich over het algemeen behoorlijk constant. Hij werd drie keer gebroken en snoepte zelf zeven keer de service af van zijn tegenstander. Ook sloeg hij veel meer winners (52 om 22).

Alleen aan het einde van de eerste set leek Van de Zandschulp heel even last te hebben van de spanning. Hij slaagde er bij 5-4 niet in om de wedstrijd uit te serveren, maar sloeg even later wel op overtuigende wijze toe in de tiebreak.

In de tweede ronde wacht Van de Zandschulp een zware kluif. Hij stuit daarin op de als zevende geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, die in de eerste ronde in vier sets te sterk was voor de Argentijn Guido Pella.

Van de Zandschulp is de enig overgebleven Nederlander in het enkelspel. Tallon Griekspoor verloor dinsdag in de eerste ronde kansloos van de Duitser Alexander Zverev. Bij de vrouwen zit alleen Lesley Pattinama-Kerkhove nog in het toernooi.