Roger Federer realiseert zich dat hij dinsdagavond voor het eerst sinds 2002 uitgeschakeld had kunnen worden in de eerste ronde van Wimbledon. De Zwitser was ver van zijn topniveau verwijderd tegen Adrian Mannarino, maar zag de Fransman na het einde van de vierde set geblesseerd opgeven.

De dinsdag 33 jaar geworden Mannarino gleed in de vierde set bij een 2-4-achterstand weg op de baseline. De nummer 41 van de wereld besloot na een behandeling aan zijn rechterknie wel verder te spelen, maar hij pakte geen game meer en besloot voor het begin van de vijfde en beslissende set op te geven.

"Het is vreselijk", zei Federer na de partij op het centercourt over de blessure van Mannarino. "Dit laat zien dat één bal de hele uitkomst van een wedstrijd, een seizoen of zelfs een carrière kan veranderen. Ik wens Adrian al het beste en hopelijk zien we hem snel terug op de baan."

"Adrian had de wedstrijd zonder die blessure zeker kunnen winnen. Hij was duidelijk de betere speler, dus ik heb echt een beetje geluk gehad. Je krijgt niet veel walk-overs in je leven. Ik ben wel blij dat ik de kans krijg om hier nog een wedstrijd te spelen."

Adrian Mannarino moest geblesseerd opgeven tegen Roger Federer. Adrian Mannarino moest geblesseerd opgeven tegen Roger Federer. Foto: AFP

'Het was een groot plezier om op de baan te staan'

Het is de vraag wat de 39-jarige Federer nog kan laten zien op wat mogelijk zijn laatste Wimbledon is. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kende geen soepele voorbereiding op zijn favoriete toernooi - in Halle werd hij vorige week al in de tweede ronde uitgeschakeld - en tegen Mannarino maakte Federer eveneens geen geweldige indruk.

Met 45 onnodige fouten maakte de tennislegende het vooral zichzelf behoorlijk moeilijk. Federer, die tegen Mannarino pas zijn tiende officiële wedstrijd van dit jaar speelde, vindt het vooral een verdienste van zijn Franse opponent dat hij in moeilijkheden kwam.

"Hij deed het uitstekend vanaf de baseline, daarom probeerde ik de rally's een beetje te ontwijken. Adrian kan voor heel veel spelers een heel lastige tegenstander zijn en dat liet hij nu op gras tegen mij zien. Ik had het gevoel dat ik mijn spel meer moest aanpassen dan hij en dat is natuurlijk een compliment voor hem."

Federer kan ondertussen niet wachten op zijn tweederondepartij tegen Richard Gasquet, die voor het eerst sinds 2016 zijn openingswedstrijd op Wimbledon overleefde. "Ik heb hard gewerkt en genoten in mijn eerste partij. Het was een groot plezier om hier weer op de baan te staan."