Serena Williams zit er even helemaal doorheen na haar dramatische aftocht in de openingsronde van Wimbledon. De Amerikaanse raakte dinsdag in de beginfase tegen Aliaksandra Sasnovich geblesseerd en verliet huilend het centercourt. Andere tennissers maken zich ondertussen zorgen over het gladde hoofdveld in Londen.

"Ik ben diepbedroefd dat ik door een blessure aan mijn rechterbeen op heb moeten geven", schreef Serena Williams dinsdagavond op Instagram. "Mijn liefde en waardering gaat uit naar de fans die het spelen op dit centercourt zo bijzonder maken. De uitzonderlijke warmte die ik ontving toen ik het veld opkwam en weer verliet, betekent alles voor me."

De 23-voudig Grand Slam-winnaar gleed bij een 3-1-voorsprong in de eerste set uit en liet haar fysio de baan op komen. Williams vroeg vervolgens een medische time-out aan en keerde even later terug op de baan, maar doorspelen bleek ijdele hoop. Bij een 3-3-stand viel de tennislegende op het gras en besloot ze op te geven, waarna Williams huilend de baan verliet.

De pijnlijke aftocht van Williams was op meerdere vlakken dramatisch te noemen. De zevenvoudig Wimbledon-kampioene hoopte in Londen na vier verloren Grand Slam-finales op rij eindelijk het Grand Slam-record van Margaret Court (24 eindzeges) te evenaren. Die kans wordt steeds kleiner en het is zelfs de vraag of Williams in de herfst van haar carrière nog wel terugkeert op Wimbledon.

Naast het persoonlijke leed van Williams zijn er zorgen voor de organisatie, want Williams was niet de eerste speler dit toernooi die uitgleed op het hoofdveld en moest opgeven. Adrian Mannarino overkwam dinsdag hetzelfde in zijn wedstrijd tegen Roger Federer, uitgerekend in de partij vóór Williams.

Serena Williams moest door een glijpartij opgeven op Wimbledon. Serena Williams moest door een glijpartij opgeven op Wimbledon. Foto: AFP

'Je moet een stuk voorzichtiger zijn'

De dinsdag 33 jaar geworden Mannarino maakte het Federer heel lastig en stond op een 2-1-voorsprong in sets, maar gleed in het vierde bedrijf lelijk uit tijdens een rally. Hij verloor de set en gooide daarna geblesseerd de handdoek in de ring. Federer werd op zijn persconferentie ook nog eens geconfronteerd met de opgave van Williams.

"Oh mijn god, ik kan het niet geloven", zei de geschokte Zwitser. "Ik voelde ook wel dat het veld iets gladder was door het gesloten dak. Je moet een stuk voorzichtiger zijn. Als je op de verkeerde momenten te veel wil, dan ga je naar de grond. Overdag is het veld droger door de wind die het vocht uit het gras waait."

"De eerste twee wedstrijden zijn extreem lastig onder de huidige omstandigheden, maar dat is altijd al zo geweest. In het begin is het gras altijd wat zachter en gladder en gedurende het toernooi wordt de ondergrond harder en is het makkelijker om je daarop te bewegen. Het is vreselijk dat het nu twee wedstrijden op rij misgaat en dat het ook Serena overkomt."

Naast Federer uitte ook Andy Murray zijn zorgen over het veld op centercourt. De Schot kwam maandag in actie op het hoofdveld. "Dit is vreselijk voor Serena Williams. Het centercourt is extreem glad en het is niet eenvoudig om je op dat veld te bewegen", schreef de Schot op Twitter.