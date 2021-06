Kiki Bertens is gefrustreerd en teleurgesteld dat ze bij haar laatste Wimbledon-deelname direct heeft verloren. Ze moest dinsdag haar meerdere erkennen in het Oekraïense talent Marta Kostyuk, die met 3-6 en 4-6 won.

"Het lukt me gewoon niet meer. Ik wil knokken voor elke bal, maar mijn lichaam houdt me gewoon tegen. Ik kan dat maar moeilijk accepteren", zei Bertens na haar partij, met af en toe een brok in haar keel.

De Wateringse gaf half juni te kennen dat ze nog dit jaar haar loopbaan beëindigt. Het lichaam werkt tegen en ze is de moraal kwijt. Ze hoopte op Wimbledon haar tot nog toe kleurloze seizoen op te fleuren met een paar goede partijen, maar ook dat zat er niet in.

"Ik weet ergens dat ik het nog in me heb, maar het komt niet naar buiten. De wil is er wel, maar ik kan het niet meer. Ik kan niet meer ver in toernooien komen. Mijn niveau is zo op en af. Bij vlagen zitten er een paar goede punten tussen, maar de slechte punten hebben de overhand. Het is heel frustrerend."

Bertens slaat US Open wellicht over

De 29-jarige Bertens wilde nog niet al te veel op de zaken vooruitlopen, maar de kans dat ze na de Olympische Spelen nog de US Open speelt, lijkt niet zo groot.

"Ik zit nu nog heel erg in de teleurstelling, dus ik kan er beter nog even over nadenken. Maar mezelf zo blijven pushen heeft denk ik geen zin. Het wordt steeds lastiger om weer die baan op te stappen als het op deze manier gaat", zei ze.

"Ik kon er voorheen altijd wel tegen opboksen als het tegenzat en het pijnlijk was, maar nu lukt dat gewoon niet meer. Ik wil me zo ook niet meer voelen. Ik kan het ook niet meer opbrengen."

Als Bertens besluit de US Open te laten schieten, dan speelt ze op de Spelen in Tokio de laatste partij uit haar loopbaan. Ze was op haar top de nummer vier van de wereld en pakte tien titels.