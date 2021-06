Serena Williams heeft dinsdag moeten opgeven tijdens de eerste ronde van Wimbledon. De 23-voudig Grand Slam-winnares raakte geblesseerd en stapte huilend van de baan.

Bij een 3-3-stand tijdens de eerste set van haar partij tegen Aliaksandra Sasnovich uit Belarus gleed Williams uit en blesseerde ze zich. De 39-jarige Amerikaanse kon de wedstrijd niet meer voortzetten.

Het is pas de tweede keer in haar loopbaan dat Williams de openingsronde van een Grand Slam-toernooi niet overleeft. De enige andere keer was in 2012, toen ze direct strandde op Roland Garros.

Williams wilde op Wimbledon, het toernooi dat ze in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016 won, een nieuwe gooi doen naar een 24e Grand Slam-titel. Ze zou daarmee recordhoudster Margaret Court evenaren.

Recent zag Williams een poging daartoe al mislukken op Roland Garros, waar ze verrassend werd uitgeschakeld in de achtste finales. De Amerikaanse richt zich in de herfst van haar loopbaan vooral op Grand Slam-toernooien.

De laatste keer dat Williams een Grand Slam-toernooi won was in 2017, toen ze de beste was op de Australian Open. Dit jaar staat alleen de US Open nog op het programma. Williams doet niet mee aan de Olympische Spelen.