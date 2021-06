Kiki Bertens is dinsdag direct uitgeschakeld op Wimbledon. Ze was bij haar laatste deelname aan het Grand Slam-toernooi niet opgewassen tegen het Oekraïense talent Marta Kostyuk: 3-6 en 4-6.

In beide sets kwam Bertens een break niet meer te boven. Tijdens de eerste set leverde ze direct haar opslag in en in de tweede set pakte Kostyuk in de eindfase een game op de service van de Nederlandse.

Bertens, die het niet fijn vindt om op gras te spelen, was vooraf al gewaarschuwd voor Kostyuk (WTA-67). Het pas achttienjarige talent reikte eerder deze maand tot de vierde ronde op Roland Garros.

De beste prestatie van de 29-jarige Bertens op Wimbledon blijft het bereiken van de kwartfinales in 2018. Twee jaar eerder had ze op Roland Garros indruk gemaakt door daar de laatste vier te halen.

Bertens is bezig aan afscheidstournee

Bertens, die als zeventiende was geplaatst, is bezig aan haar afscheidstournee nadat ze eerder deze maand bekendmaakte dat ze na dit seizoen stopt. Nederlands beste tennisster kan het leven als topsporter niet meer opbrengen.

Mogelijk was Wimbledon het laatste Grand Slam-toernooi voor Bertens, want het is wegens haar zwakke achillespees nog onduidelijk of ze later dit jaar aan de US Open meedoet. Ze speelt eerst nog op de Olympische Spelen.

Als Bertens besluit om de US Open te laten schieten, dan speelt ze op de Spelen in Tokio de laatste partij uit haar loopbaan. Daarin was ze op haar top de nummer vier van de wereld. De Wateringse pakte tien titels.