Roger Federer heeft dinsdag vrij diep moeten gaan tijdens de openingsronde van Wimbledon. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar gaf twee sets prijs tegen de Fransman Adrian Mannarino, die uiteindelijk moest opgeven met een blessure.

Na een partij van bijna twee uur en drie kwartier, waarin Federer de eerste en vierde set won, stond er 6-4, 6-7 (3), 3-6 en 6-2 op het scorebord. Mannarino, de nummer 41 van de wereld, gaf daarna op met een blessure.

Voor Federer dreigde even een historisch vroege uitschakeling op Wimbledon, waar hij in 2002 voor het laatst direct werd uitgeschakeld. De 39-jarige Zwitser won het fameuze grastoernooi in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.

Federer had zich eerder deze maand teruggetrokken op Roland Garros om zich helemaal te richten op het grasseizoen, waarin hij na lang blessureleed weer zijn oude niveau wil halen. Recent beleefde hij een slechte generale door op het gras van Halle snel te verliezen.

In de tweede ronde van Wimbledon staat de als zesde geplaatste Federer tegenover de Fransman Richard Gasquet of Yuichi Sugita uit Japan.