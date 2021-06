Tallon Griekspoor heeft dinsdag ondanks zijn kansloze nederlaag genoten van zijn debuut op Wimbledon. De 24-jarige Nederlander vindt het "alleen jammer dat het in drie sets voorbij was". Het werd 6-3, 6-4 en 6-1 voor Alexander Zverev, de nummer zes van de wereld.

"Ik ben niet snel onder de indruk, maar Court 1 had me wel even vandaag en zeker toen het dak dicht ging", aldus Griekspoor. "Het gras van Wimbledon heeft toch iets magisch en dat is supermooi om mee te maken. Ik was nog nooit op Wimbledon geweest, ook niet als fan. Ik denk dat ik te druk was met toernooien spelen."

Griekspoor won in Londen drie kwalificatiepartijen. Die werden echter op een ander park gespeeld om het gras voorafgaand aan het hoofdtoernooi te ontzien. "Het contrast is niet te beschrijven. De kwalificaties voor Wimbledon zijn een heel ander toernooi."

Ondanks een aantal goede wedstrijden in de voorronden zat een stunt er geen moment in tegen Zverev. "Hij serveert erg 'big' en geeft je weinig ritme. Ook in de rally was ik verbaasd hoe hard het ging. Elke bal was volle bak", aldus Griekspoor.

"Het was een mooie ervaring, maar het is toch zonde van het resultaat. Ik had toch liever in de tweede of derde ronde tegen zo'n jongen gespeeld."

Tallon Griekspoor tijdens zijn partij tegen Alexander Zverev. Tallon Griekspoor tijdens zijn partij tegen Alexander Zverev. Foto: Getty Images

Griekspoor vervolgt jacht op tophonderdplek

Griekspoor, nu de nummer 124 van de wereld, vervolgt samen met coach Raemon Sluiter de jacht op een plek in de mondiale top honderd. "We zijn sinds eind februari bezig en het bevalt goed. We hadden een proefperiode tot Wimbledon en we gaan nu kijken hoe we verdergaan", aldus Griekspoor.

"Vanuit beide kanten is het zeer positief. Je begint elkaar nu wat beter te leren kennen. En voor hem was het ook even wenen na een paar jaar met Kiki Bertens in het vrouwencircuit gewerkt te hebben. Ik sta er heel positief in."

Door de uitschakeling van Griekspoor is er nog één Nederlander actief in het mannentoernooi en dat is Botic van de Zandschulp. De 25-jarige Van de Zandschulp, die als lucky loser werd toegelaten tot het hoofdtoernooi, speelt woensdag tegen de Fransman Grégoire Barrère.