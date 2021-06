Ashleigh Barty heeft zich dinsdag in drie sets verzekerd van een plek in de tweede ronde van Wimbledon. De nummer één van de wereld klopte Carla Suárez Navarro. Iets eerder op de dag vestigde Venus Williams een fraai record in Londen.

Barty leed setverlies tegen Suárez Navarro, maar kwam geen moment echt in de problemen. De partij van een uur en drie kwartier eindigde in 6-1, 6-7 (1) en 6-1.

Bij het eerste matchpoint was het raak voor Barty op het Centre Court, waar het dak wegens de regen in Londen gesloten was. Ze maakte het af met een lovegame. Ook in de eerste drie games van de beslissende set pakte Suárez Navarro geen punt.

De 32-jarige Suárez Navarro maakte onlangs haar rentree op de baan nadat ze genezen was verklaard van de Ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. Ze deed begin deze maand al mee aan Roland Garros.

De zeven jaar jongere Barty, die Roland Garros in 2019 won, hoopt op Wimbledon voor het eerst voorbij de vierde ronde te komen. Ook op de US Open overleefde ze die ronde nooit.

Foto: Getty Images

Negentigste Grand Slam-deelname Williams

Venus Williams was in drie sets te sterk voor Buzarnescu, maar schreef al historie voordat de eerste game überhaupt binnen was. De 41-jarige Amerikaanse doet voor de negentigste keer mee aan een Grand Slam-toernooi, meer dan wie dan ook in het open tijdperk (sinds mei 1968).

In 1997 maakte Williams op Roland Garros haar Grand Slam-debuut. De oudere zus van Serena Williams won sindsdien vijf keer Wimbledon en twee keer de US Open. Ze haalde ook twee keer de finale op de Australian Open en een keer de eindstrijd op Roland Garros, maar die toernooien schreef ze nooit op haar naam.

In haar recordwedstrijd had Venus Williams een zware kluif aan Buzarnescu, de nummer 160 van de wereld. De Amerikaanse won weliswaar de eerste set, maar de Roemeense knokte zich terug en gaf zich ook in het derde bedrijf lange tijd niet gewonnen. Na 2 uur en 40 minuten stelde Williams alsnog de winst veilig: 7-5, 4-6 en 6-3.