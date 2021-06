Arantxa Rus is dinsdag kansloos uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De Nederlandse pakte slechts twee games tegen Maria Sakkari en ging in 49 minuten ten onder: 6-1 en 6-1. Venus Williams, die afrekende met Mihaela Buzarnescu, speelde haar negentigste Grand Slam-toernooi en pakte daarmee een record.

De dertigjarige Rus maakte op baan 15 geen schijn van kans tegen Sakkari, de nummer achttien van de wereld. De Zuid-Hollandse sloeg in de hele wedstrijd maar 3 winners en liefst 26 onnodige fouten. Ze slaagde er geen enkele keer in een breakpoint af te dwingen en werd zelf wel vijf keer gebroken.

Het is de vierde keer dat Rus al in de eerste ronde van Wimbledon wordt uitgeschakeld, na eerdere teleurstellingen in 2010, 2013 en 2018. De nummer 84 van de wereld won alleen in 2012 haar eerste partij en haalde toen de derde ronde.

De 25-jarige Sakkari haalde onlangs nog de halve finales van Roland Garros, maar de Griekse presteert op Wimbledon normaal gesproken niet geweldig. De nummer achttien van de wereld kwam slechts twee keer verder dan de derde ronde.

In de tweede ronde neemt Sakkari het op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of de Australische Samantha Stosur.

Door de uitschakeling van Rus blijven Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove over namens Nederland in het vrouwenenkelspel. Pattinama-Kerkhove bereikte maandag voor het eerst in haar loopbaan de tweede ronde in Londen, de 29-jarige Bertens speelt dinsdag tegen het Oekraïense talent Marta Kostyuk.

Arantxa Rus was niet opgewassen tegen de Griekse Maria Sakkari en ging binnen een uur onderuit. Arantxa Rus was niet opgewassen tegen de Griekse Maria Sakkari en ging binnen een uur onderuit. Foto: EPA

Venus Williams schrijft historie

Venus Williams was in drie sets te sterk voor Buzarnescu, maar schreef al historie voordat de eerste game überhaupt binnen was. De 41-jarige Amerikaanse doet voor de negentigste keer mee aan een Grand Slam-toernooi, meer dan wie dan ook in het open tijdperk (sinds mei 1968).

In 1997 maakte Williams op Roland Garros haar Grand Slam-debuut. De oudere zus van Serena Williams won sindsdien vijf keer Wimbledon en twee keer de US Open. Ze haalde ook twee keer de finale op de Australian Open en een keer de eindstrijd op Roland Garros, maar die toernooien schreef ze nooit op haar naam

In haar recordwedstrijd had Venus Williams een zware kluif aan Buzarnescu, de nummer 160 van de wereld. De Amerikaanse won weliswaar de eerste set, maar de Roemeense knokte zich terug en gaf zich ook in het derde bedrijf lange tijd niet gewonnen. Na 2 uur en 40 minuten stelde Williams alsnog de winst veilig.

In de tweede ronde neemt Venus Williams het op tegen de Tunesische Ons Jabeur, die in haar openingspartij veel te sterk was voor de Zweedse Rebecca Peterson: 6-2 en 6-1.