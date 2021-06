Arantxa Rus is dinsdag kansloos uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De Nederlandse pakte slechts twee games tegen Maria Sakkari en ging in 49 minuten ten onder: 6-1 en 6-1.

De dertigjarige Rus maakte op baan 15 geen schijn van kans tegen Sakkari, de nummer achttien van de wereld. De Zuid-Hollandse sloeg in de hele wedstrijd maar 3 winners en liefst 26 onnodige fouten. Ze slaagde er geen enkele keer in een breakpoint af te dwingen en werd zelf wel vijf keer gebroken.

Het is de vierde keer dat Rus al in de eerste ronde van Wimbledon wordt uitgeschakeld, na eerdere teleurstellingen in 2010, 2013 en 2018. De nummer 84 van de wereld won alleen in 2012 haar eerste partij en haalde toen de derde ronde.

De 25-jarige Sakkari haalde onlangs nog de halve finales van Roland Garros, maar de Griekse presteert op Wimbledon normaal gesproken niet geweldig. De nummer achttien van de wereld kwam slechts twee keer verder dan de derde ronde.

In de tweede ronde neemt Sakkari het op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of de Australische Samantha Stosur.

Door de uitschakeling van Rus blijven Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove over namens Nederland in het vrouwenenkelspel. Pattinama-Kerkhove bereikte maandag voor het eerst in haar loopbaan de tweede ronde in Londen, de 29-jarige Bertens speelt dinsdag tegen het Oekraïense talent Marta Kostyuk.