Volgens Lesley Pattinama-Kerkhove is haar overwinning op Svetlana Kuznetsova in de eerste ronde van Wimbledon de mooiste uit haar carrière tot nu toe. De Zeeuwse verraste de tweevoudig Grand Slam-winnares maandag in twee sets.

"Ik denk wel dat dit mijn mooiste overwinning tot dusver is in mijn loopbaan", zei de 29-jarige Pattinama-Kerkhove na afloop van haar partij tegen de mondiale nummer veertig Kuznetsova.

De nummer 174 van de wereld, die via de kwalificatie het hoofdtoernooi bereikte, versloeg de 36-jarige Russin in iets meer dan een uur met 6-3 en 6-3. Ze bereikte voor het eerst de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi.

"Ik heb de hele wedstrijd gedaan wat ik moest doen, maar tegen het einde van de partij had ik wel wat zenuwen", liet ze weten. "Op de belangrijke momenten ben ik naar haar forehand gegaan en dat was bepalend voor de goede afloop."

'Eer om hier tegen Muguruza uit te komen'

In haar volgende partij staat Pattinama-Kerkhove opnieuw voor een lastige klus. Dan is de Spaanse Garbiñe Muguruza haar tegenstander. De huidige nummer twaalf van de wereld veroverde in 2017 de titel op Wimbledon en haalde in 2015 de finale op het Londense gras. Ook won ze in 2016 Roland Garros.

"Ik vind het een eer om hier tegen haar uit te komen", aldus Pattinama-Kerkhove. "Ik hoop dat ik weer mijn eigen spel kan gaan spelen. Ik heb lang geleden in Rosmalen tegen haar gespeeld en verloor toen in twee sets. Ik heb heel veel zin in onze tweede ontmoeting."

De Nederlandse stond in 2014 tegenover de 27-jarige Muguruza in de eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen. Ze verloor toen met 4-6 en 2-6 van de voormalig nummer één van de wereld.