Lesley Pattinama-Kerkhove heeft maandag de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De Nederlandse verraste in haar openingspartij op het Londense gras de Russin Svetlana Kuznetsova.

De 29-jarige Pattinama-Kerkhove was met 6-3 en 6-3 te sterk voor de zeven jaar oudere Kuznetsova, de nummer veertig van de wereld. Ze besliste de partij in iets meer dan een uur.

De Zeeuwse kende een uitstekende start en had al in de derde game een break voorsprong te pakken. Die gaf ze niet meer uit handen en binnen 34 minuten trok ze de eerste set naar zich toe.

In het tweede bedrijf kwam Pattinama-Kerkhove meteen een break voor, waarna ze uitliep naar 5-1. Kuznetsova knokte zich nog terug, maar kon de achterstand niet meer ongedaan maken en moest zich op het eerste matchpoint tegen gewonnen geven.

In de tweede ronde staat Pattinama-Kerkhove voor een zware klus. Daarin speelt ze tegen Garbiñe Muguruza, die Wimbledon in 2017 won. De Spaanse gunde de Française Fiona Ferro slechts één game in haar openingspartij: 6-0 en 6-1.

Pattinama-Kerkhove voor het eerst naar tweede ronde Grand Slam

Pattinama-Kerkhove had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, waaraan ze voor de tweede keer meedoet. Twee jaar geleden strandde ze bij haar debuut in de eerste ronde.

Dankzij haar zege op Kuznetsova bereikte de Nederlandse voor het eerst in haar carrière de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi, waarop ze tot nu toe drie keer actief was. Ze maakte in 2017 haar debuut op de US Open, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Kuznetsova is tweevoudig Grand Slam-winnares. Ze schreef in 2004 de US Open op haar naam en was vijf jaar later de sterkste op Roland Garros.

Vanwege de regen eerder op de dag is de partij van Arantxa Rus tegen de Griekse Maria Sakkari uitgesteld naar dinsdag. Dan komen ook de andere drie Nederlanders in het enkelspel, Kiki Bertens, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, in actie.