Aryna Sabalenka heeft maandag als eerste de tweede ronde bereikt op Wimbledon. De als tweede geplaatste Belarussische won in de openingspartij in Londen eenvoudig van de Roemeense Monica Niculescu.

Sabalenka had iets meer dan een uur nodig om zich in twee sets te ontdoen van Niculescu: 6-1 en 6-4. Ze stond in de eerste set bij een 5-0 stand een game af en werd in de tweede set alleen na een 3-0-voorsprong nog even getest.

De nummer veertien van de wereld bewaart geen goede herinneringen aan Wimbledon. Ze kwam op het Grand Slam-toernooi op het Londense gras nog nooit voorbij de tweede ronde.

Wimbledon ging maandag later van start vanwege de slechte weersomstandigheden. Wegens regen konden Sabalenka en Niculescu niet zoals gepland om 12.00 uur, maar pas om 14.00 uur de baan betreden.

Lesley Pattinama-Kerhove zou om 12.00 uur starten aan haar wedstrijd tegen de Russische Svetlana Kuznetsova. Later op de dag komt ook Arantxa Rus nog in actie tegen de Griekse Maria Sakkari.

In totaal doen er vijf Nederlanders mee aan het enkelspel. Naast Pattinama-Kerkhove en Rus zijn dat Kiki Bertens, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, die allen dinsdag voor het eerst hun opwachting maken.