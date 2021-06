Voor Petra Kvitová is Wimbledon al na één partij voorbij. De Tsjechische oud-winnares verloor in de eerste ronde verrassend van Sloane Stephens. Aryna Sabalenka plaatste zich wel voor de tweede ronde.

De 31-jarige Kvitová, de nummer tien van de wereld, ging met 3-6 en 4-6 onderuit tegen de drie jaar jongere Stephens. De Amerikaanse won in 2017 nog de US Open, maar is op de wereldranglijst inmiddels afgezakt naar de 73e plaats.

Kvitová begon met een break nog goed aan de partij, maar leverde een game later zelf haar opslag in. Bij een stand van 3-2 brak Stephens opnieuw en die voorsprong gaf ze niet meer weg.

In het tweede bedrijf had de Amerikaanse voldoende aan een break in de zevende game. Ze besliste de partij na één uur en achttien minuten op haar eerste matchpoint.

Kvitová schreef Wimbledon in 2011 en 2014 op haar naam. In de voorgaande vijf edities kwam ze nooit meer verder dan de vierde ronde.

Sloane Stephens rekende verrassend af met Petra Kvitová. Sloane Stephens rekende verrassend af met Petra Kvitová. Foto: Getty Images

Sabalenka en Kenin probleemloos naar tweede ronde

Eerder op de dag had Sabalenka iets meer dan een uur nodig om zich in twee sets te ontdoen van de Roemeense Monica Niculescu: 6-1 en 6-4. De als tweede geplaatste Belarussische stond in de eerste set bij een stand van 5-0 een game af en werd in de tweede set alleen na een 3-0-voorsprong nog even getest.

De 23-jarige Sabalenka, de nummer vier van de wereld bewaart geen goede herinneringen aan Wimbledon. Ze kwam op het Grand Slam-toernooi op het Londense gras nog nooit voorbij de tweede ronde.

Ook Sofia Kenin kende een goede start. De als vierde geplaatste Amerikaanse ontdeed zich met 6-4 en 6-2 van de Chinese qualifier Wang Xinyu. Iga Swiatek, de nummer negen van de wereld, bereikte de tweede ronde ten koste van Hsieh Su-wei uit Taiwan: 6-4 en 6-4.

Wimbledon ging maandag later van start vanwege de slechte weersomstandigheden. Wegens regen konden Sabalenka en Niculescu niet zoals gepland om 12.00 uur, maar pas om 14.00 uur de baan betreden.