Serena Williams doet volgende maand niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Het is voor het eerst sinds 2004 dat de Amerikaanse geen gooi doet naar de olympische titel.

De 39-jarige Williams wilde tijdens een persmoment in aanloop naar Wimbledon, dat maandag begint, niet zeggen waarom ze heeft besloten niet naar Japan af te reizen.

"Er zijn meerdere redenen waarom ik niet ga", zei de 23-voudig Grand Slam-winnares zondag. "Ik voel nu niet de behoefte om daar op in te gaan. Misschien doe ik dat later nog een keer."

Williams is viervoudig olympisch kampioene. In 2012 won ze in Londen goud in het enkelspel door Maria Sharapova in de finale te verslaan. Met haar zus Venus pakte ze in 2000, 2008 en 2012 de olympische titel in het dubbelspel. In 2004 dwong een blessure haar om thuis te blijven.

Williams is de zoveelste topper die heeft laten weten niet naar Tokio te gaan. Onder anderen Rafael Nadal, Dominic Thiem en Simona Halep meldden zich eerder al af.